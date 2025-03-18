Названы чат-боты, которые больше остальных «шпионят» за пользователями

Аналитики компании Surfshark провели исследование с целью выяснить, какие чат-боты собирают больше всего данных о пользователях. Согласно исследованию, американские чат-боты могут собирать даже больше данных, чем их китайские аналоги, несмотря на существующие опасения в отношении конфиденциальности.

Было протестировано 10 популярных чат-ботов: ChatGPT, Gemini, Copilot, Perplexity, DeepSeek, Grok, Jasper, Poe, Claude и Pi. Специалисты изучили, какие типы данных собирает каждое приложение, обрабатываются ли они и используются ли в рекламных целях.

Оказалось, что американский Gemini от Google собирает больше всех пользовательских данных. Чат-бот обрабатывает 22 из 35 типов возможных данных о пользователе, включая геолокацию, список контактов, историю поиска в браузере и личный контент на устройстве.

Нашумевший китайский чат-бот DeepSeek, которого западные конкуренты обвиняли в слабом обеспечении конфиденциальности, оказался лишь на 5-м месте по объему собираемой информации о пользователях — только 11 типов данных. Политика конфиденциальности DeepSeek позволяет пользователям удалять историю общения, чего нет у большинства других нейросетей. Все остальные места заняли ИИ-модели, разработанные в США.

Самый популярный в мире чат-бот ChatGPT собирает 10 категорий данных, включая идентификаторы, пользовательский контент, диагностическую информацию и историю использования.

Исследование также показало, что Gemini, Copilot, Poe, Jasper и Perplexity собирают точные данные о геолокации, Copilot, Poe и Jasper передают данные о местоположении и истории просмотров третьим сторонам, Jasper фиксирует данные о взаимодействии с продуктами, рекламную информацию и любые другие сведения об активности пользователей в приложении, а Copilot и Poe собирают идентификаторы устройств.