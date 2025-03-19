Представлен ноутбук-трансформер HP OmniBook X Flip AI PC на процессорах Intel и AMD

Компания HP представила ноутбук-трансформер OmniBook X Flip AI PC, который может применяться как для выполнения офисных задач, так и для учебы и развлечений. Благодаря 360-градусному шарниру ноутбук может работать в режиме планшета.

HP OmniBook X Flip AI PC предлагается в версиях с 14- или 16-дюймовым сенсорным OLED-дисплеем с разрешением 2880 × 1800 пикселей, соотношением сторон 16:10, частотой обновления 48–120 Hz и яркостью до 500 нит. Время отклика составляет 0,2 мс. Имеется поддержка стилуса. Также предлагаются конфигурации ноутбука с OLED- и IPS-панелями (диагональю 14 дюймов) с разрешением 1920 × 1200 пикселей. Дисплей обеспечивает охват 100% цветового пространства DCI-P3 и поддерживает режим Low Blue Light с пониженным уровнем вредного для глаз синего света.

Ноутбуки поставляются с процессорами Intel вплоть до Core Ultra 7 258V с частотой до 4,8 GHz и с чипами AMD вплоть до Ryzen AI 7 350 с частотой до 5,0 GHz. Мощный ИИ-движок (NPU) обеспечивает производительность до 50 TOPS. Доступно 16 или 32 Gb оперативной памяти LPDDR5x-8533 в конфигурациях с процессорами Intel и 16, 24 или 32 Gb ОЗУ LPDDR5x-7500 в версиях с чипами AMD. Емкость NVMe-накопителя PCIe 4.0 M.2 составляет от 512 Gb до 2 Tb.

В качестве источника питания используется батарея емкостью 59 Втч с поддержкой быстрой зарядки (50 % заряда за 30 минут). Набор портов включает Thunderbolt 4, USB Type-C, два USB Type-A, DisplayPort 2.1 и HDMI 2.1, а также 3,5-мм разъем для наушников. Есть поддержка Wi-Fi 7, 5-Мп ИК-камера с системой шумоподавления, аудиосистема Poly Studio с двумя динамиками и поддержкой технологии DTS:X Ultra и отдельная клавиша на клавиатуре для вызова ИИ-помощника Copilot. Вес 14-дюймовой модели составляет 1,39–1,41 кг в зависимости от конфигурации, 16-дюймовая версия весит 1,9 кг.