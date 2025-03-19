VDC Research включила «Лабораторию Касперского» в число ключевых игроков мирового рынка решений информационной безопасности для промышленности

«Лаборатория Касперского» заняла заметное место на растущем рынке безопасности операционных технологий (OT) в ключевых регионах мира. Компания достигла больших успехов в России и Китае, а также в некоторых частях Азии и Европы. Об этом сообщается в новом отчёте международной исследовательской организации VDC Research. Признание аналитиков подтверждает богатый опыт и надёжную репутацию компании, а также её вклад в создание эффективных защитных решений для промышленности.

Эксперты VDC Research подчёркивают возможность обеспечения комплексного подхода к безопасности с помощью продуктового портфолио «Лаборатории Касперского» для корпоративного сегмента, а также специализированных решений для промышленного сегмента. Компания предлагает заказчикам из реального сектора XDR-платформу Kaspersky Industrial CyberSecurity (KICS). Решение состоит из тесно взаимосвязанных и дополняющих друг друга компонентов: KICS for Nodes — для защиты промышленных панелей оператора, рабочих станций и серверов и KICS for Networks — для комплексного мониторинга безопасности промышленной сети из единой консоли. Совместное использование этих продуктов открывает широкие возможности защиты.

Кроме того, в отчёте VDC Research сообщается, что «Лаборатория Касперского» стремится укреплять доверие в отношении продуктов и процессов компании, а также продвигает стандарты прозрачности в мировой индустрии кибербезопасности. В частности, аналитики VDC Research отметили открытие нового Центра прозрачности в Турции в 2024 году. Это часть глобальной инициативы по информационной открытости, которую компания реализует с 2018 года.

«„Лаборатория Касперского» непрерывно помогает клиентам усиливать защиту ИТ-инфраструктуры, в том числе в промышленности. Мы признательны аналитикам VDC Research, которые отметили нашу сильную позицию на этом рынке. Сегодня наша команда сосредоточена на разработке инновационных решений, которые отвечают актуальным запросам заказчиков, в том числе из промышленного сектора, и укрепляют доверие рынка к нашей работе», — заявил Андрей Стрелков, руководитель направления развития продуктов для промышленной безопасности «Лаборатории Касперского».

Подробнее — в полном отчёте VDC Research «Мировой рынок ПО и услуг безопасности операционных технологий». Узнать больше о Kaspersky Industrial CyberSecurity можно по ссылке.