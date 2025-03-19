“Bakcell” дарит студентам 5GB с DaimOnline!

Лидер в области инноваций и скорости “Bakcell”, совместно с Фондом Развития Образования (TİF), предоставляет студентам 5GB мобильного интернета в рамках пакета DaimOnline. Владельцы карты “TələbəPlus” смогут воспользоваться этим преимуществом.

Основная цель этого сотрудничества расширить цифровые возможности студентов, поддержать их академическое и личное развитие, а также обеспечить удобный доступ в интернет.

В рамках партнерства предусмотрены специальные скидки и дополнительные возможности для владельцев карт “TələbəPlus”. В рамках пакета DaimOnline студенты будут ежемесячно получать 5GB дополнительного интернета, что позволит им свободно и комфортно пользоваться онлайн-ресурсами в процессе обучения.