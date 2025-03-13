Новым генеральным директором Intel назначен Лип-Бу Тан

Компания Intel объявила о назначении нового генерального директора. С 18 марта эту должность займет Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan). Он стал четвертым главой Intel за последние семь лет.

Тан сменит на посту временных генеральных директоров Дэвида Зинснера (David Zinsner) и Мишель Джонстон Холтхауса (Michelle Johnston Holthaus), которые были назначены совместно управлять Intel после отставки Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) в декабре прошлого года. Кроме того, Тан также войдет в состав совета директоров Intel, который он покинул в августе 2024 года из-за несогласия с планом оздоровления компании.

«Для меня большая честь присоединиться к Intel в качестве генерального директора. Я с огромным уважением и восхищением отношусь к этой культовой компании и вижу значительные возможности для перестройки нашего бизнеса. Я с нетерпением жду возможности присоединиться к команде и продолжить работу, которую вся Intel проделала, чтобы подготовить компанию к будущему», — сказал Тан о своем назначении.

Зинснер останется исполнительным вице-президентом и главным финансовым директором Intel, а Джонстон Холтхаус — генеральным директором подразделения Intel Products. Фрэнк Йири (Frank Yeary), который временно исполнял обязанности председателя совета директоров, вернется к обязанностям независимого председателя совета директоров после того, как Тан вступит в должность.

Лип-Бу Тан, 65-летний американский предприниматель, родившийся в Малайзии, займется выводом Intel из кризиса. В пресс-релизе Тан описывается как опытный технологический лидер с большим стажем работы в полупроводниковой промышленности. Тан — руководитель с более чем 20-летним опытом работы в области полупроводников и программного обеспечения. С 2009 по 2021 годы он занимал пост генерального директора Cadence Design Systems, где возглавил процесс реорганизации компании. За время его руководства выручка компании выросла более чем в два раза. С 2022 по 2024 годы он входил в совет директоров Intel.

На фоне новости о новом назначении акции Intel подскочили на 12% после закрытия торгов в среду.