Павел Дуров покинул Францию и отправился в Дубай

Основатель Telegram Павел Дуров покинул Францию с разрешения властей и направился в Дубай, сообщает AFP со ссылкой на собственные источники. Один из них отмечает, что разрешение покинуть Францию на несколько недель Павлу Дурову выдал суд. Как утверждает источник, близкий к делу, судья несколько дней назад удовлетворил ходатайство основателя Telegram об изменении условий надзора.

Напомним, что Павел Дуров был задержан во французском аэропорту Ле-Бурже 24 августа 2024 года. Спустя 4 дня ему предъявили обвинение в соучастии в деятельности организованной группы при администрировании онлайн-платформы для осуществления незаконных транзакций, отказе сотрудничать с правоохранительными органами, отмывании денег и т.д. Парижский суд отпустил его под судебный надзор во Франции и обязал внести залог в размере 5 млн. евро.

На фоне новостей об отъезде Дурова стоимость криптовалюты Tonсoin выросла более чем на 10%.