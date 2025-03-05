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5 марта, 2025
ДомойAI / MLБраузер Opera получит ИИ-агента, который сможет выполнять различные задачи вместо пользователя

Браузер Opera получит ИИ-агента, который сможет выполнять различные задачи вместо пользователя

Opera Browser Operator

На MWC 2025 компания Opera Software анонсировала ИИ-агента Browser Operator, который сможет выполнять в фирменном браузере некоторые задачи без участия пользователя.

Browser Operator будет выполнять задачи, которые обычно требуют ручного поиска, анализируя данные и предлагая пользователям оптимальные варианты. Пользователи могут следить за работой ИИ-агента и в любой момент взять управление под личный контроль. Browser Operator не совершает непосредственно за пользователя покупки, а останавливается на экране оформления. Как заявляют в Opera, это связано с вопросами безопасности и необходимого доверия к системе. В компании утверждают, что обработка информации происходит исключительно локально, без передачи данных в облако. Для взаимодействия с системой нужно просто ввести запрос в небольшом окне в нижней части экрана.

В демонстрационном ролике была продемонстрирована работа цифрового помощника: «Найди мне 12 пар белых носков Nike, которые я смогу купить прямо сейчас». Браузер тут же провел поиск, разбил задачу на этапы и предложил подходящие варианты. Аналогичным образом были найдены билеты на футбольный матч, а затем подобраны авиабилеты и отель на нужные даты.

Инструмент станет доступен пользователям в ближайшее время в рамках программы Feature Drop в тестовой версии браузера Opera Developer. Точная дата релиза новой функции пока не объявлена.

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