Браузер Opera получит ИИ-агента, который сможет выполнять различные задачи вместо пользователя

На MWC 2025 компания Opera Software анонсировала ИИ-агента Browser Operator, который сможет выполнять в фирменном браузере некоторые задачи без участия пользователя.

Browser Operator будет выполнять задачи, которые обычно требуют ручного поиска, анализируя данные и предлагая пользователям оптимальные варианты. Пользователи могут следить за работой ИИ-агента и в любой момент взять управление под личный контроль. Browser Operator не совершает непосредственно за пользователя покупки, а останавливается на экране оформления. Как заявляют в Opera, это связано с вопросами безопасности и необходимого доверия к системе. В компании утверждают, что обработка информации происходит исключительно локально, без передачи данных в облако. Для взаимодействия с системой нужно просто ввести запрос в небольшом окне в нижней части экрана.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

В демонстрационном ролике была продемонстрирована работа цифрового помощника: «Найди мне 12 пар белых носков Nike, которые я смогу купить прямо сейчас». Браузер тут же провел поиск, разбил задачу на этапы и предложил подходящие варианты. Аналогичным образом были найдены билеты на футбольный матч, а затем подобраны авиабилеты и отель на нужные даты.

Инструмент станет доступен пользователям в ближайшее время в рамках программы Feature Drop в тестовой версии браузера Opera Developer. Точная дата релиза новой функции пока не объявлена.