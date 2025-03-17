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18 марта, 2025
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Компания AZTECH передала в дар Детскому реабилитационному центру №1 игровые приставки MSI CLAW

AZTECH

13 марта 2025 года компания AZTECH передала в дар детям, проходящим лечение в Детском реабилитационном центре №1, действующем при Государственном агентстве социально-медицинской экспертизы и реабилитации Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики, портативные игровые приставки MSI.

Цель данной акции заключалась в повышении мотивации детей, проходящих реабилитацию, облегчении процесса их лечения, эффективной организации их свободного времени, а также в оказании положительного влияния на процессы психологического и физического восстановления посредством игровой терапии.

Кроме увлечения играми, подобная терапия помогает детям развивать двигательные навыки, улучшать мышечную координацию, укреплять навыки зрительного контакта, быстроту реакции и быстрее проходить социальную адаптацию.

Следует отметить, что это не первая акция компании AZTECH, направленная на поддержку детям, проходящим лечение и реабилитацию. Так, 27 ноября 2024 года представители компании AZTECH передали в подарок детям, проходящим лечение в Детском Республиканском Онкологическом центре, портативные игровые приставки MSI CLAW. А 24 декабря прошлого года такие же подарки от AZTECH получили дети, проходящие лечение в Республиканском центре талассемии. Также компания принимает активное участие в организации различных мероприятий для молодежи, проходящих на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

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