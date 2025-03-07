iTech Group провела семинар, посвященный новым решениям компаний SNOM и Yeastar

28 февраля iTech Group совместно с компаниями SNOM и Yeastar провела в отеле Fairmont Baku партнерский семинар, посвященный последним инновациям в области телекоммуникаций и бизнес-решениям вендоров.

С приветственным словом к гостям мероприятия обратился глава отдела дистрибуции iTech Group Яшар Алескеров, который отметил давние партнерские отношения с SNOM и Yeastar, а также рассказал о ряде масштабных проектов, реализованных с этими вендорами в Азербайджане. Следует отметить, что iTech Group является официальным дистрибьютором этих компаний на территории нашей страны. «iTech Group почти 25 лет предлагает услуги на азербайджанском рынке и одним из основных направлений нашей деятельности являются системы IP-телефонии. В нашей компании работают инженеры высокого класса, имеющие международные сертификаты по работе с решениями от этих производителей. Так что вы можете быть уверены, что развернутая нами система IP-телефонии позволит постоянно оставаться на связи с клиентами, упростить внутренние бизнес-процессы и повысить уровень сервиса», — отметил Яшар Алескеров.

Официальная часть мероприятия продолжилась презентацией представителя компании Yeastar Максима Васюхина. Компания c 2006 года занимается разработкой и производством гибридных IP-АТС и VoIP-шлюзов, постоянно работая над улучшением своих продуктов, чтобы соответствовать технологиям нового поколения в области связи. «Yeastar создает экономически эффективные решения для офисов малого и среднего бизнеса, а также крупных предприятий, которые сочетают в себе все необходимые стандарты и протоколы связи. Такой подход позволяет нам добиваться непревзойденной универсальности и гибкости телекоммуникационного решения. Компания входит в число признанных мировых производителей АТС и зарекомендовала себя как надежный и технологичный партнер», — отметил Максим Васюхин, отдельно отметив, что большая часть сотрудников Yeastar занята в такой перспективной сфере, как R&D, работая над созданием новых решений.

Основная часть выступления М.Васюхина была посвящена новейшим АТС Yeastar P-Series и комплексному решению «PBX Plus More», обеспечивающему бесперебойную связь для предприятий, визуализированное управление вызовами, видеосвязь, расширенные функции центра обработки вызовов, приложение для унифицированных коммуникаций, возможность работы в любом месте и в любое время, омниканальный обмен сообщениями, а также практичные и функциональные средства для работы через браузер, мобильный телефон и непосредственно с рабочего места пользователя. В настоящее время IP-АТС P-Series доступны в трех различных версиях:

аппаратная версия (модели Yeastar P520, Yeastar P550, Yeastar P560 и Yeastar P570);

программная реализация P Software Edition (PSE);

готовое облачное решение Cloud Edition Turnkey Solution.

Помимо встроенных функций, АТС P-Series могут работать с продуктами и технологиями сторонних производителей, включая стандартные SIP терминалы, гарнитуры, CRM, службы поддержки, службы каталогов, Microsoft Teams, Outlook и многое другое, устраняя барьеры между оборудованием и сервисами, обеспечивая единое взаимодействие разнородных систем и повышение возможностей предоставляемых услуг. Клиентская часть, предоставляющая пользователям развитый интерфейс для организации персонального пространства унифицированных коммуникаций, представлена решением Yeastar Linkus UC Clients. А для управления выстроенной на основе решений Yeastar системы коммуникаций предназначен продукт Yeastar Central Management, представляющий собой единую панель управления IP-АТС и шлюзами Yeastar.

Также представитель Yeastar поделился информацией о возможностях новейшего модуля Hotel Management для управления гостиницей, который был интегрирован в телефонную систему P-Series. Данный модуль позволяет персоналу отеля управлять широким спектром задач, таких как распределение номеров, регистрация и выезд гостей, обновления уборки, звонки-будильники, перемещение номеров и выставление счетов за услуги, используя единый унифицированный интерфейс. Эта система значительно снижает сложность управления несколькими платформами, обеспечивая бесперебойную работу для персонала отеля и, в свою очередь, улучшая общее впечатление гостя.

После небольшого перерыва семинар продолжился выступлением менеджера компании SNOM по работе с партнерами в СНГ и Турции Андрея Сколоты, который познакомил участников мероприятия с актуальными продуктами немецкого производителя. «Компания Snom является ведущим мировым производителем премиум-класса новаторских профессиональных и корпоративных VoIP-телефонов. На текущий момент у компании более 7 миллионов установок в глобальном масштабе и более 4000 партнеров. Основанная в 1997 году, Snom является пионером в индустрии VoIP, выпустив первый в мире IP-телефон в 2001 году. Сегодня портфель продуктов Snom отвечает всем требованиям бизнес-коммуникаций контактных центров, конференц-залов, исполнительного руководства и безопасных промышленных сред. Текущий портфель предложений универсально совместим со всеми ведущими платформами АТС, а продукты Snom завоевали многочисленные награды по всему миру от независимых экспертов. IP-решения Snom являются отличным выбором для вертикальных рынков, таких как здравоохранение, гостиничный бизнес и образование, при поиске специализированных решений в области деловых коммуникаций, IoT и интеллектуальных технологий», — отметил Андрей Сколота.

Далее представитель компании SNOM рассказал о возможностях устройств таких линеек стационарных телефонов, как D8xx, D7xx и D1хх. Наибольший интерес представляет линейка D8xx, превращающая современный IP-телефон в центр умного офиса с качеством звука HD. Некоторые устройств этой серии даже имеют сверхширокополосный звук и оснащены технологиями шумоподавления, что обычно встречается только в студиях звукозаписи. Дополнительные преимущества включают большие, свободно поворачивающиеся IPS-дисплеи и тонкий высококачественный корпус из пластика с антибактериальным покрытием. Линейку дополняет модуль расширения Snom D8C, специально разработанный для всех устройств серии D8xx. Он оснащен большим цветным дисплеем высокого разрешения, подключается через USB-соединение, а за счет функции plug & play автоматически расширяет возможности телефонов.

Также выступавший познакомил аудиторию с DECT-аппаратами SNOM и новейшей профессиональной базовой станцией M900 с микросотовой технологией. SNOM M900 идеально подходит практически для любой установки до 1000 баз и до 4000 трубок. Широкий набор функций включает в себя интегрированный DECT-менеджер, а также синхронизацию по DECT и LAN. Благодаря встроенному TLS-шифрованию база устанавливает высокие стандарты шифрования и безопасности. Обслуживание устройства также легко осуществляется через веб-интерфейс SNOM M900. В то же время, для удовлетворения потребностей в телефонии средних и малых предприятий предназначена базовая DECT-станция SNOM M500. Благодаря двум базовым станциям, формирующим ячейку DECT для 16 телефонов и 16 параллельных вызовов, M500 подходит для офисов, магазинов и других помещений среднего и небольшого размера. Кроме того, M500 представляет шлюзы для определения местоположения людей и объектов, перемещающихся в хоне охвате DECT-станции.

Также Андрей Сколота рассказал о возможностях гарнитур и конференц-телефонов SNOM, специализированных решений для медицинских учреждений и гостиниц.

По окончании официальной части участники семинара смогли продолжить общение с представителями компаний во время обеда в ресторане отеля.