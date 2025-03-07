Epic Game Store отдает бесплатно инди-файтинг Them’s Fightin’ Herds

В Epic Game Store очередная недельная раздача, в этот раз пользователи могут забрать бесплатно инди-файтинг Them’s Fightin’ Herds. Акция действует до 13 марта 20:00 по бакинскому времени.
Игрокам предстоит взять под управление одного из нескольких зверей, чтобы сразиться против ИИ или других людей. В игре также есть сюжетная кампания с различными заданиями и боссами. У Them’s Fightin’ Herds очень положительные пользовательские отзывы. В них хвалят красочную рисовку и динамичную боевую систему.
На следующей неделе Epic Games Store раздаст ролевой экшен Mortal Shell и набор для World of Warships.