Epic Game Store отдает бесплатно инди-файтинг Them’s Fightin’ Herds

В Epic Game Store очередная недельная раздача, в этот раз пользователи могут забрать бесплатно инди-файтинг Them’s Fightin’ Herds. Акция действует до 13 марта 20:00 по бакинскому времени.

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Игрокам предстоит взять под управление одного из нескольких зверей, чтобы сразиться против ИИ или других людей. В игре также есть сюжетная кампания с различными заданиями и боссами. У Them’s Fightin’ Herds очень положительные пользовательские отзывы. В них хвалят красочную рисовку и динамичную боевую систему.

На следующей неделе Epic Games Store раздаст ролевой экшен Mortal Shell и набор для World of Warships.