ИИ-помощник для геймеров Project G-Assist стал доступен в приложении Nvidia

На выставке Computex 2024 компания Nvidia представила ИИ-помощника Project G-Assist для геймеров. Теперь он стал доступен в приложении для компьютеров.

Project G-Assist может анализировать происходящее на экране и понимать контекст, предложит победную тактику в игре, проанализирует ошибки геймера и поможет в сложных задачах. Игроки смогут получать мгновенные ответы на свои вопросы, например, о распределении очков характеристик или изготовлении предметов. Давать команды можно текстом или голосом. Список команд доступен на сайте Nvidia.

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Кроме того, ИИ-помощник может настроить игровую систему игрока для оптимальной производительности и эффективности. Он может изменять настройки в игре, подбирать подходящую частоту обновления экрана и даже применять разгон графического процессора. При этом ИИ-помощник способен снижать энергопотребление системы, сохраняя требуемую частоту кадров, за счет понижения напряжения на GPU.

Project G-Assist запускается локально, нужна видеокарта GeForce RTX минимум 30-й серии.