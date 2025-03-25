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25 марта, 2025
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Alibaba представила ИИ-модель LHM, которая способна анимировать персонажа на фото по исходному видео

Alibaba LHM

Компания Alibaba представила модель LHM (Large Animatable Human Reconstruction Model), которая анимирует персонажа на загруженной фотографии, используя движения с видеореференса. Модель LHM «детально сохраняет форму и текстуру одежды», отмечает компания.

До этого для «3D-реконструкции человека», которая используется, например, для создания фильмов и игр, моделировали статичное изображение персонажа с последующей анимацией. Метод наложения изображения на видео позволяет достичь «более высокой точности движений».

Пока что LHM плохо справляется с обработкой роликов, в которых есть смена ракурса или резкие изменения позы персонажа. В будущем разработчики планируют решить эту проблему.

Бесплатная демоверсия доступна на HuggingFace, доступ к коду — на Github.

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