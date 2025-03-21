Atari представила smart-часы 2600 My Play Watch со встроенными играми

Компания Atari представила smart-часы под названием 2600 My Play Watch, которые получили несколько встроенных классических игр, таких как Pong, Super Breakout, Centipede и Missile Command. Дизайн часов выполнен в стиле приставки Atari 2600 — с соответствующим интерфейсом и звуковыми эффектами.

Atari 2600 My Play Watch, выполненные в металлическом корпусе, оборудованы 2,02-дюймовым экраном TFT с поддержкой сенсорного управления. Есть поддержка сменных циферблатов. На боковой грани находится пара физических клавиш для управления.

Часы также выполняют функции фитнес-трекера: считают шаги, калории и измеряют пульс. Однако Bluetooth и Wi-Fi в них нет, поэтому подключить их к смартфону и установить сторонние приложения не получится. В часах можно плавать благодаря защите от воды класса IP68. В качестве ОС установлена MyPlayWatch OS.

Цена Atari 2600 My Play Watch составляет $80, старт продаж намечен на 10 июня. Часы уже доступны для предзаказа в онлайн-магазине Atari. Также предлагаются три сменных ремешка с ретро-узорами.