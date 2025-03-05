Firefox получил крупное обновление: вертикальные вкладки, новая боковая панель и многое другое

Mozilla выпустила крупное обновление браузера Firefox для десктопных платформ. Версия Firefox 136 стала доступна для Windows, macOS и Linux. Новая сборка предлагает множество новых функций, некоторые из которых пользователи ждали уже давно: вертикальные вкладки, обновленная боковая панель, улучшения новой вкладки и многое другое.

Теперь открытые в браузере вкладки могут размещаться на боковой панели вместо привычной верхней. По мнению разработчиков, такое расположение позволит намного быстрее просматривать открытые и закрепленные вкладки. Активировать функцию можно в панели инструментов, выбрав соответствующую опцию «Включить вертикальные вкладки».

Кроме того, в Firefox 136 появилась новая боковая панель. Она включает быстрый доступ к различным полезным инструментам, включая диалоговые окна чат-ботов, закладки и журнал. Включить новую боковую панель Firefox можно в разделе «Настройки» > «Основные» > «Разметка браузера».

Другое нововведение — диалоговое окно «Очистить данные браузера и файлы cookie» теперь позволяет удалять сохраненные данные форм отдельно от истории браузера.

С полным списком изменений можно ознакомиться на официальном сайте Mozilla.