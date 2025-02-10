Zenbook A14 — один из лучших ноутбуков, представленных на CES 2025

Новый ASUS Zenbook A14 (UX3407) — один из самых легких 14-дюймовых ноутбуков с рекордным временем автономной работы, OLED-дисплеем и процессором Snapdragon X — стал хитом январской выставки CES 2025 в Лас-Вегасе.

Рынок ноутбуков сегодня охвачен ажиотажем, связанным с наступившей эрой искусственного интеллекта (ИИ). Стартовавшая в 2024 году череда презентаций портативных устройств с расширенными функциями ИИ продолжается по сей день. И компания ASUS принимает активное участие в развитии этого тренда. Одна из последних моделей этого производителя — ASUS Zenbook A14 (UX3407) является одним из самых инновационных и эффективных ноутбуков на рынке, разработанных для удовлетворения потребностей профессионалов, творческих людей и студентов. Являясь универсальным компаньоном, этот ноутбук предлагает сочетание мощности и портативности, с которым трудно сравниться многим конкурентам в этом сегменте. Благодаря современному процессору Qualcomm линейки Snapdragon X, большому объему памяти и большому времени автономной работы Zenbook A14 подходит для комфортного выполнения широкого спектра задач. При весе всего 980 гр и толщине 15,9 мм, он бросает вызов представлению о том, что высокопроизводительные ноутбуки должны быть громоздкими и тяжелыми. Предлагаем рассмотреть, что делает ASUS Zenbook A14 выдающимся выбором для тех, кто ищет надежное, легкое и, в то же время, мощное устройство.

Сверхлегкий и сверхпортативный

ASUS Zenbook A14 (UX3407) устанавливает новый стандарт в мире легких ноутбуков. Это самый легкий ноутбук, выполненный в концепции Copilot+ PC, что делает его отличным выбором для пользователей, которые ценят портативность без ущерба для прочности. Секрет его легкой, но прочной конструкции заключается в использовании высокотехнологичной алюмооксидной керамики Ceraluminum, которая покрывает весь корпус, включая крышку, рамку клавиатуры (которая, кстати, здесь полноразмерная) и нижнюю часть корпуса. Ceraluminum легкий, но при этом невероятно прочный, устойчивый к царапинам, ударам материал, к тому же, на нём не остаются отпечатки. Этот материал на 30% легче и в 3 раза прочнее традиционного алюминия. Строгие испытания, включая оценку устойчивости к царапинам, ударам и износу, подтверждают устойчивость Ceraluminum, что делает Zenbook A14 надежным спутником для тех, кто постоянно находится в движении. А доступные цвета Zabriskie Beige и Iceland Grey делают его еще и стильным выбором для пользователей, которым важна эстетика и экологичность своих гаджетов. Кстати, оба варианта цвета не подразумевают покраску корпуса, а скорее являются результатом процесса плазменной керамизации при создании Ceraluminum. Поэтому если вы случайно поцарапаете ноутбук, то не увидите полоску металла под краской.

Мощный аккумулятор

При столь небольшом весе в ноутбуке используется аккумулятор емкостью 70 Вт·ч. Такие аккумуляторы обычно встречаются в ноутбуках большего размера, тогда как для категории сверхлегких и портативных устройств стандартом является емкость в пределах 50 Вт·ч. А в сочетании с процессорами Snapdragon X от Qualcomm (конфигурации Zenbook A14 включают либо новый Snapdragon X Elite X1E-78-100, либо Snapdragon X X1-26-100) вы можете ожидать от этой модели следующие показатели времени автономной работы:

до 32 часов воспроизведения видео;

до 19,5 часа веб-серфинга;

до 28 часов просмотра потокового видео в интернете.

Такая метрика, как до 19,5 часа веб-серфинга, действительно отражает важный показатель, так как она включает работу с данными в интернете, открытие и закрытие вкладок, загрузку графики и т.д. Кроме того, именно для таких целей большинство пользователей сегодня используют ноутбуки. Многочисленные исследования говорят о том, что более 50% использования ноутбука приходится на работу с браузером. При этом благодаря процессору Qualcomm Snapdragon X ноутбук работает от батареи так же быстро, как и от сети.

Новейший процессор Qualcomm Snapdragon X X1-26-100

Если первым ноутбуком ASUS на базе процессора Snapdragon X Elite X1E-78-100 в середине прошлого года стал ASUS VivoBook S 15, то презентация процессора Qualcomm Snapdragon X X1-26-100 также состоялась в рамках CES 2025. Это менее производительный чип, чем Snapdragon X Plus или X Elite, но более доступный, что, безусловно, положительно сказалось и на цене ASUS Zenbook A14 (UX3407) с ним в конфигурации. При этом, что интересно, технически этот процессор практически идентичен младшей модели Snapdragon X Plus. Тут те же 8 ядер CPU, 30 МБ кеш-памяти, GPU с производительностью 1,7 TFLOPS и NPU Qualcomm AI Engine с производительностью 45 TOPS. Отличие заключается лишь в отсутствии поддержки повышенной частоты. У Snapdragon X X1-26-100 она составляет 2,98 ГГц. Платформа производится по нормам 4 нм техпроцесса. Процессор поддерживает работу со скоростной двухканальной памятью LPDDR5X-8533, чем, безусловно, воспользовались инженеры ASUS, быстрые SSD-накопители PCIe объемом до 1 ТБ формата M.2. А беспроводный модуль Qualcomm FastConnect 7800 стандарта Wi-Fi 7 работает почти в 5 раз быстрее, чем предыдущее поколение.

Технология Lumina OLED не теряет своей актуальности

Начиная с 2023 года компания ASUS интегрирует в собственные ноутбуки технологию ASUS Lumina OLED. И эта технология остается одной из самых совершенных по сегодняшний день. И в новом ASUS Zenbook A14 (UX3407) также используется 14” OLED-панель премиум-класса с тончайшими рамками NanoEdge, разрешением 1920×1200 пикселей, великолепной яркостью, яркими цветами и соотношением сторон 16х10. Эта OLED-панель имеет реальные преимущества по сравнению с обычными IPS-матрицами, например, глубокий и чистый черный цвет, а также поддерживает настоящий HDR. Попиксельная подсветка этой технологии лучше всего подходит для контроля контрастности, которая также поддерживает Dolby Vision. Подтвержденные Pantone цвета, сертификаты TUV Rheinland Low Blue light и SGS, а также пиковая яркость до 600 нит гарантируют, что дисплей ASUS Zenbook A14 будет особенно четким и ярким. Пара динамиков, сертифицированных Harman Kardon, со звуком Dolby Atmos дополнят ваше удовольствие от просмотра видеоконтента на таком экране, а веб-камера ASUS AiSense с элементами искусственного интеллекта и система интеллектуального шумоподавления ASUS AI Noise-Canceling с массивом микрофонов гарантируют качественную видеосвязь. Кстати, благодаря фирменному шарниру экрана EasyLift, верхнюю крышку с дисплеем можно открыть одним пальцем, при этом дисплей будет надежно зафиксирован.

Решение для эпохи искусственного интеллекта

Итак, в линейке ноутбуков ASUS появилось очередное устройство, получившее все преимущества Copilot+ PC. Мы уже достаточно много писали про функции искусственного интеллекта, которыми наделены ноутбуки ASUS. Все-таки напомним о них, так как ASUS Zenbook A14 (UX3407) можно отнести к новому классу устройств, обладающим высокой производительностью, эстетичным внешним видом и длительным временем автономной работы. Так, например, обновленный комплекс функции искусственного интеллекта Copilot+ PC версии 2.0 включает улучшенную версию Recall для поиска документов, почты или веб-страниц по истории использования компьютера; новый интеллектуальный поиск Windows по файлам и настройкам на естественном языке; функцию Click to Do для быстрого доступа к командам обработки текста и изображений. Творческие функции искусственного интеллекта от Microsoft включают приложение Cocreator, способное превратить набросок в художественную иллюстрацию, приложение Photos с функциями Restyle Image и Image Creator, а также функции генеративной заливки и удаления фона в Paint. Также в числе функций искусственного интеллекта Copilot+ синхронный перевод Live Captions и студийные эффекты Windows Studio для видеозвонков. А с 2025 года искусственный интеллекта применяется и в приложениях офисного пакета Microsoft 365.

Не менее полезны и интересны собственные приложения ASUS на базе искусственного интеллекта. Например, StoryCube, предназначенное для быстрого поиска, экспорта/импорта и упорядочивания фото и видео в облаке и локальном хранилище. Или приложение MuseTree, которое генерирует изображения без необходимости подключения к интернету, а также поддерживает не только текстовый ввод задания, но и карту идей и даже наброски от руки. Кроме этого ASUS Zenbook A14 включает встроенные приложения для безопасности и качества звука, набор приложений и утилит для оптимизации производительности, подключения к смартфону, диагностики и технической поддержки. В комплект фирменного программного обеспечения входит и такой элемент, как приложение MyASUS, которое используется во всех ноутбуках компании. И список решений для того, чтобы сделать преимущества от работы с искусственным интеллектом еще более осязаемыми, будет только расти.

Краткие технические характеристики ASUS Zenbook A14 (UX3407):

Операционная система Windows 11 Домашняя Процессор Snapdragon X Elite X1E-78-100 3,4 ГГц (42 МБ кеш-памяти, до 3,4 ГГц, 12 ядер, 12 потоков); 45 Вт — модель UX3407RA;

Snapdragon X X1-26-100 (30 МБ кеш-памяти, 8 ядер, до 2,97 ГГц); 28 Вт — модель UX3407QA Нейронный процессор (ИИ-ускоритель) Qualcomm Hexagon NPU, 45 TOPS Графика Qualcomm Adreno Дисплей 14,0” 16:10 OLED WUXGA (1920×1200) 60 Гц, яркость 400 кд/м2, пиковая яркость 600 кд/м2, контрастность 1000 000:1, время отклика 0,2 мс, сертификация Display HDR True Black 500, глубина цвета до 1,07 млрд, сертификаты Pantone Validated и SGS, глянцевый, не сенсорный, на 70% меньше синего света, относительная площадь экрана 90%, широкие углы обзора; охват DCI-P3 100% Оперативная память 16 или 32 ГБ LPDDR5X-8533 на плате Накопитель SSD 512 ГБ/1 ТБ PCIe 4.0 (слот M.2 2280) Разъемы 2 USB 4.0 Type-C (40 Гбит/с, дисплей, зарядка Power Delivery)

1 USB-A 3.2

1 HDMI 2.1 TDMS

аудиоразъем 3,5-мм Интерфейсы Wi-Fi 6E (802.11ax) 2×2 (triple band), Bluetooth 5.3 (UX3407QA)

Wi-Fi 7 (802.11ax) 2×2 (triple band), Bluetooth 5.4 (UX3407RA)

Инфракрасная камера FHD с поддержкой Windows Hello Фирменное ПО

MyASUS

ScreenXpert

GlideX Выбор цветового пространства дисплея

Защита дисплея ASUS OLED Care

Диагностика системы и обновления

Безопасная подзарядка

Режимы работы вентиляторов

Оптимизация изображения (Splendid)

Оптимизация видео (Tru2Life)

Горячие клавиши

Оптимизация роуминга Wi-Fi

Сервис AppDeals

Link to MyASUS Управление Мембранная клавиатура с подсветкой

Ход клавиш 1,3 мм Другое Датчик яркости и цвета

Камера FHD ИК ASUS AiSense

Аудиосистема harman/kardon

Массив микрофонов Батарея и питание До 32 ч автономной работы; быстрая подзарядка (0-60% за 49 мин);

70 Втч, 3 ячейки;

48 Втч, 3 ячейки (опция); БП 65 Вт USB-C

Возможность зарядки от мобильных аккумуляторов и ЗУ 5-20 В; поддержка Power Delivery Размеры и вес Цвет 311х214х13,4-15,9 мм; 0,98 кг (батарея 70 Втч)

Бежевый

Серый

ASUS Zenbook A14 (UX3407) — портативный, мощный, производительный