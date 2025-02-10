В США запущен самый быстрый в мире суперкомпьютер El Capitan стоимостью $600 млн

В Национальной лаборатории имени Лоуренса Ливермора (LNNL) в Калифорнии (США) запущен самый быстрый суперкомпьютер в мире под названием El Capitan. Его стоимость составила $600 млн.

El Capitan предназначен для выполнения различных секретных задач, включая обеспечение безопасности ядерного арсенала США в отсутствие подземных испытаний, которые были запрещены в 1992 году. Исследования в основном будут направлены на обеспечение национальной безопасности, включая открытие материалов, физику высоких плотностей, ядерные данные и разработку оружия, а также другие секретные задачи.

Создание суперкомпьютера началось в мае 2023 года, в ноябре 2024 года он был введен в тестовую эксплуатацию, а 9 января состоялась официальная церемония ввода в эксплуатацию. El Capitan стал самым быстрым компьютером в мире, когда в прошлом году он достиг полной операционной мощности, показав результат 1,742 exaFLOPS в тесте High-Performance Linpack (HPL). Этот тест используется для оценки скорости суперкомпьютеров во всем мире. Таким образом, El Capitan стал лишь третьим компьютером, когда-либо достигавшим скорости экзафлопсных вычислений. Его пиковая производительность составляет 2,746 exaFLOPS.

Следующим самым быстрым суперкомпьютером в мире в настоящее время является суперкомпьютер Frontier в Национальной лаборатории Ок-Ридж в штате Теннесси. Этот суперкомпьютер достиг стандартной производительности 1.353 exaFLOPS с пиковой 2.056 exaFLOPS.

El Capitan работает на основе чуть более 11 млн. вычислительных и графических ядер, собранных в 44 544 ускоренных процессорных блоках AMD MI300A — чипах, объединяющих процессоры AMD EPYC Genoa, видеокарты AMD CDNA3 и вычислительную память. Каждый блок использует 128 GB высокоскоростной памяти – специального типа вычислительной памяти, которая достигает высоких скоростей при меньшем энергопотреблении – распределенной между чиплетами центрального и графического процессоров. El Capitan был создан по заказу программы CORAL-2 Министерства энергетики США для замены суперкомпьютера Sierra, развернутого в 2018 году. Этот суперкомпьютер до сих пор используется и был 14-м самым мощным суперкомпьютером в последнем рейтинге Top500.