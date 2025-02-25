Состоялась премьера смартфонов Realme Neo 7 SE и Neo 7x с емкими аккумуляторами и полной защитой от воды

В Китае сегодня были представлены смартфоны среднего ценового сегмента Realme Neo 7 SE и Neo 7x. Оба устройства выделяются емкими батареями и полной защитой от воды и пыли по стандартам IP66/68/69. Смартфоны работают под управлением Android 15 с фирменной оболочкой Realme UI 6.0.

Realme Neo 7 SE оснащен 6,78-дюймовым LTPO OLED-экраном с разрешением 2780х1264 пикселя и частотой обновления от 1 до 120 Hz. Частота сенсорного слоя — до 2600 Hz, ШИМ-регулировка -2600 Hz. Пиковая яркость достигает 6000 нит. Есть поддержка HDR10+, заявлен охват 100% цветовой гаммы DCI-P3. Дисплей защищает особо прочное стекло Crystal Armor Glass.

Neo7 SE стал первым смартфоном на базе 4-нм чипа MediaTek Dimensity 8400-MAX с тактовой частотой до 3,25 GHz. Для его охлаждения используется самая крупная в отрасли испарительная камера площадью 7700 мм². Объем оперативной памяти LPDDR5X составляет до 16 Gb, емкость флеш-накопителя UFS 4.0 — до 512 Gb.

Основная камера двойная, в нее входят датчик 50 Мп (Sony IMX882, 1/1.953″, f/1.8, ЭФР 26 мм, OIS) и широкоугольный модуль на 8 Мп (f/2.2, ЭФР 16 мм, угол захвата 112 гр). Фронтальная камера разрешением 16 Мп (f/2.40).

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 7000 мАч производства CATL с плотностью энергии 800 Втч/л. Есть поддержка зарядки мощностью 80 Вт. Компания обещает, что аккумулятор сохранит более 80% емкости даже после 1800 циклов зарядки или 5 лет использования. Есть поддержка 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 (с последующим OTA-обновлением до 6.0), GPS, NFC, ИК-пульт, порт USB 2.0 Type-С, стереодинамики и оптический экранный сканер отпечатков пальцев. Габариты составляют 162,53 х 76,27 х 8,56 мм при весе 212 гр.

Цены в Китае: 8/256 Gb — $248, 12/256 Gb — $262, 12/512 Gb — $303, 16/512 Gb — $344. Realme Neo 7 SE уже поступил в продажу. На выбор предлагаются синяя, серебристая и черная расцветки.

Realme Neo 7x оборудован 6,67-дюймовым AMOLED-экран с разрешением 2400×1080 пикселей, частотой обновления 120 Hz и пиковой яркостью 2000 нит. Частота дискретизации касания достигает 1500 Hz. Есть поддержка HDR10+, заявлен охват 100% цветовой гаммы DCI-P3.

Аппаратная платформа основана на новом процессоре Snapdragon 6 Gen 4, 8/12 Gb оперативной памяти LPPDR5 и 256/512 Gb постоянной памяти UFS 3.1. На задней панели размещена 50 Мп камера (OmniVision OV50D40, 1/2/88″, f/1.8, ЭФР 27 мм), дополненная 2 Мп датчиком. Разрешение селфи-камеры составляет 16 Мп (f/2.40).

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт. По словам производителя, на 50% смартфон заряжается за 22 минуты. В оснащение смартфона также входят поддержка 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, порт USB 2.0 Type-С, стереодинамики и оптический экранный сканер отпечатков пальцев. Габариты составляют 163,15 х 75,65 х 7,97 мм. вес — 194 гр.

Цены в Китае: 8/256 Gb — $154, 12/512 Gb — $223. Цветовых решений только два: черное и серебристое. В продаже Realme Neo 7x появится в ближайшие дни.