spot_img
26 февраля, 2025
ДомойТелекомСобытияВ Баку прошло мероприятие «SUSE. Enterprise технологии на базе Open-source»

В Баку прошло мероприятие «SUSE. Enterprise технологии на базе Open-source»

SUSE

4 февраля в ресторане «Mugam Club» прошло мероприятие, посвященное современным решениям SUSE и их применению в корпоративной инфраструктуре. Организатором семинара выступили FOMİNOV CONSULTİNG — ведущий системный интегратор на рынке Азербайджана и Fortis Distribution — международный IT and Cybersecurity дистрибьютор. Событие привлекло внимание многих специалистов отрасли — от IT-экспертов до представителей бизнеса, заинтересованных во внедрении инновационных open-source технологий на своих предприятиях.

Следует отметить, что компания SUSE была признана аналитическим агентством Gartner лидером в отчете «Магический квадрант» для управления контейнерами — Gartner Magic Quadrant for container management. Согласно прогнозу Gartner, к 2027 году более 75% всех развертываний ИИ будут использовать технологию контейнеров в качестве базовой вычислительной среды, по сравнению с менее чем 50% на сегодняшний день, а к 2028 году 80% пользовательского программного обеспечения, работающего на физической границе инфраструктуры предприятий, будет развернуто в контейнерах. Подобные прогнозы подчеркивают важную роль управления контейнерами в процессах цифровой трансформации и предприятий, а также активного использования ИИ-инструментов в их работе.

В начале мероприятия Андрей Щеголь — Коммерческий директор Fortis Distribution — анонсировал, что Fortis Distribution является официальным авторизованным дистрибьютором SUSE на рынке Азербайджана, а также рассказал о полном портфеле компании.

В качестве основных спикеров мероприятия выступили региональный директор по продажам SUSE — Александр Свиридов и технический специалист, отвечающий за продажи и продвижение решений SUSE — Иван Екимов.

Ключевые темы мероприятия затронули такие аспекты, как:

  • Развитие экосистемы SUSE и ее роль в цифровой трансформации бизнеса;
  • Возможности и преимущества использования SUSE Linux Enterprise;
  • Современные подходы к виртуализации, облачным решениям и контейнеризации;
  • Практический опыт внедрения и использования продуктов SUSE на примере установки Kubernetes.

Представители FOMİNOV CONSULTİNG — технический директор Адыль Мамедов и ведущий инженер Ровшан Агаев рассказали о значимости стратегического партнерства с компанией SUSE, которое позволит развивать Linux решения, как on-prem, так и в облачных технологиях, обеспечивая высокую надежность, гибкость и масштабируемость ИТ-инфраструктуры многочисленных заказчиков в Азербайджане. А также подчеркнули преимущество SUSE по отношению к другим устаревшим и/или более дорогим дистрибутивам подобных решений.

Хотим отметить, что на данный момент FOMİNOV CONSULTİNG является единственным Emerald (Silver) партнером SUSE в Азербайджане.

Официальная часть мероприятия завершилась выступлением коммерческого директора FOMINOV CONSULTING Натальи Осиповой, которая рассказала о локальной общественной организации Femmes Digitales — Supporting Woman in Tech, основная деятельность которой направлена на устранение гендерного неравенства в сфере ИКТ, тем самым стремясь популяризировать данное направление среди девушек и женщин Азербайджана. Следует отметить, что на протяжении последних 5 лет FOMİNOV CONSULTİNG является постоянным спонсором многих проектов Femmes Digitales, оказывая им всяческую поддержку.

Кроме того, гостям была предоставлена возможность принять участие в детской выставке рисунков и картин, которая была организована в рамках данного мероприятия.

Таким образом FOMİNOV CONSULTİNG еще раз продемонстрировала, что они прогрессивная команда с богатой технологической экспертизой, которая старается следовать современным трендам, развивая инклюзивную бизнес-модель, принимает участие в поддержке различных социальных проектов и стремится вызвать аналогичную заинтересованность у окружающих. Более подробную информацию можно найти, пройдя по ссылке: https://fcc.az/socialresponsibility/

Предыдущая статья
Состоялась премьера смартфонов Realme Neo 7 SE и Neo 7x с емкими аккумуляторами и полной защитой от воды
Следующая статья
Главные тренды рынка TV в 2025 году
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,970ФанатыМне нравится
1,023ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
713ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»