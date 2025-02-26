В Баку прошло мероприятие «SUSE. Enterprise технологии на базе Open-source»

4 февраля в ресторане «Mugam Club» прошло мероприятие, посвященное современным решениям SUSE и их применению в корпоративной инфраструктуре. Организатором семинара выступили FOMİNOV CONSULTİNG — ведущий системный интегратор на рынке Азербайджана и Fortis Distribution — международный IT and Cybersecurity дистрибьютор. Событие привлекло внимание многих специалистов отрасли — от IT-экспертов до представителей бизнеса, заинтересованных во внедрении инновационных open-source технологий на своих предприятиях.

Следует отметить, что компания SUSE была признана аналитическим агентством Gartner лидером в отчете «Магический квадрант» для управления контейнерами — Gartner Magic Quadrant for container management. Согласно прогнозу Gartner, к 2027 году более 75% всех развертываний ИИ будут использовать технологию контейнеров в качестве базовой вычислительной среды, по сравнению с менее чем 50% на сегодняшний день, а к 2028 году 80% пользовательского программного обеспечения, работающего на физической границе инфраструктуры предприятий, будет развернуто в контейнерах. Подобные прогнозы подчеркивают важную роль управления контейнерами в процессах цифровой трансформации и предприятий, а также активного использования ИИ-инструментов в их работе.

В начале мероприятия Андрей Щеголь — Коммерческий директор Fortis Distribution — анонсировал, что Fortis Distribution является официальным авторизованным дистрибьютором SUSE на рынке Азербайджана, а также рассказал о полном портфеле компании.

В качестве основных спикеров мероприятия выступили региональный директор по продажам SUSE — Александр Свиридов и технический специалист, отвечающий за продажи и продвижение решений SUSE — Иван Екимов.

Ключевые темы мероприятия затронули такие аспекты, как:

Развитие экосистемы SUSE и ее роль в цифровой трансформации бизнеса;

Возможности и преимущества использования SUSE Linux Enterprise;

Современные подходы к виртуализации, облачным решениям и контейнеризации;

Практический опыт внедрения и использования продуктов SUSE на примере установки Kubernetes.

Представители FOMİNOV CONSULTİNG — технический директор Адыль Мамедов и ведущий инженер Ровшан Агаев рассказали о значимости стратегического партнерства с компанией SUSE, которое позволит развивать Linux решения, как on-prem, так и в облачных технологиях, обеспечивая высокую надежность, гибкость и масштабируемость ИТ-инфраструктуры многочисленных заказчиков в Азербайджане. А также подчеркнули преимущество SUSE по отношению к другим устаревшим и/или более дорогим дистрибутивам подобных решений.

Хотим отметить, что на данный момент FOMİNOV CONSULTİNG является единственным Emerald (Silver) партнером SUSE в Азербайджане.

Официальная часть мероприятия завершилась выступлением коммерческого директора FOMINOV CONSULTING Натальи Осиповой, которая рассказала о локальной общественной организации Femmes Digitales — Supporting Woman in Tech, основная деятельность которой направлена на устранение гендерного неравенства в сфере ИКТ, тем самым стремясь популяризировать данное направление среди девушек и женщин Азербайджана. Следует отметить, что на протяжении последних 5 лет FOMİNOV CONSULTİNG является постоянным спонсором многих проектов Femmes Digitales, оказывая им всяческую поддержку.

Кроме того, гостям была предоставлена возможность принять участие в детской выставке рисунков и картин, которая была организована в рамках данного мероприятия.

Таким образом FOMİNOV CONSULTİNG еще раз продемонстрировала, что они прогрессивная команда с богатой технологической экспертизой, которая старается следовать современным трендам, развивая инклюзивную бизнес-модель, принимает участие в поддержке различных социальных проектов и стремится вызвать аналогичную заинтересованность у окружающих. Более подробную информацию можно найти, пройдя по ссылке: https://fcc.az/socialresponsibility/