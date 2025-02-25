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26 февраля, 2025
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MediaTek представил процессоры Dimensity 7400 и 7400x для смартфонов среднего уровня

MediaTek Dimensity 7400

Компания MediaTek представила два новых процессора — Dimensity 7400 и 7400x, которые ориентированы на использование в доступных Android-смартфонах. Они имеют одинаковые технические характеристики, но версия с литерой X оптимизирована для складных устройств, включая дополнительный внешний дисплей.

Dimensity 7400 и 7400x производятся по 4-нм техпроцессу TSMC и имеют по восемь процессорных ядер: четыре Cortex-A78 частотой до 2,6 GHz и четыре ядра Cortex-A55 с частотой до 2,0 GHz. За графику отвечает ускоритель Arm Mali-G615 MC2. По данным производителя, энергопотребление снижено на 36% по сравнению с прошлогодними версиями. В состав платформ также входят 5G модем, модуль Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.4.

Поддерживаются память LPDDR5 и LPDDR4x (до 6400 МТ/с), накопители стандарта UFS 2.2 или UFS 3.1, дисплеи 144 Hz с разрешением Full HD+ и камеры до 200 Мп. Новые платформы оснащены нейронным сопроцессором MediaTek NPU 655, который обеспечивает поддержку функций на базе искусственного интеллекта.

В каких смартфонах первыми появятся новые процессоры MediaTek Dimensity 7400 и 7400x, пока неизвестно.

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