QNAP выпускает QSW-3205-5T — экономичный 5-портовый 10GbE мультигигабитный коммутатор начального уровня

Компания QNAP Systems, ведущий новатор в области вычислительных и сетевых решений, а также решений для хранения данных, представила QSW-3205-5T — полнофункциональный 10GbE коммутатор начального уровня. Благодаря компактному настольному форм-фактору и бесшумному охлаждению QSW-3205-5T обеспечивает доступ к пяти портам 10GbE RJ45 с функциями автоматической оптимизации сети, такими как Jumbo Frame и обнаружение петель. Будь то малый бизнес, группы по производству видео или домашние пользователи, QSW-3205-5T обеспечивает плавную высокоскоростную передачу данных, быстрый обмен файлами, многопользовательскую совместную работу и редактирование видеофайлов в форматах 4K и 8K.

«QSW-3205-5T — это высокопроизводительный экономичный коммутатор 10GbE, не требующий сложной настройки или дополнительных инвестиций. Используя существующие сетевые кабели, обновление до сети 10G происходит так же просто, как и замена коммутатора, — отмечает Рональд Сю (Ronald Hsu), менеджер по продуктам QNAP. — Офисы или видеостудии могут подключать QSW-3205-5T к 10GbE NAS и нескольким рабочим станциям для повышения эффективности работы и совместной работы. Его также можно сочетать с маршрутизаторами Wi-Fi 6/6E/7 и точками доступа для эффективного развертывания высокоскоростной беспроводной локальной сети».

QSW-3205-5T обеспечивает стабильную и эффективную передачу данных по сети 10GbE. Он оснащен пятью портами 10GbE с общей коммутационной способностью до 100 Гбит/с и соответствует стандарту NBASE-T, обеспечивая скорости 10G, 5G, 2.5G, 1G и 100M. Коммутатор поддерживает Jumbo Frame 12КB и управление потоком IEEE 802.3x для значительного повышения эффективности передачи больших файлов и снижения потери пакетов, идеально подходит для обработки больших объемов данных и видеофайлов высокого разрешения. Таблица MAC-адресов 16КB обеспечивает точную передачу данных и эффективность при их передаче между несколькими устройствами. Встроенные функции обнаружения и блокировки сетевых петель могут мгновенно блокировать сетевые порты с петлями, помогая сети быстро возобновить нормальную работу.

Настройка QSW-3205-5T осуществляется очень просто. Он поддерживает автоматическое согласование для определения оптимальной скорости передачи в зависимости от подключенного устройства. Пользователи могут использовать существующие кабели Cat 6 для достижения высокоскоростных соединений 10GbE, экономя время и деньги. Благодаря конструкции без вентилятора с эффективным рассеиванием тепла, компактный настольный QSW-3205-5T работает без отвлекающего шума. Он также имеет энергосберегающие функции EEE с низким энергопотреблением и сертификацию по низкому уровню электромагнитных помех класса B, что делает его идеальным для размещения в офисных помещениях.

Оформить заявку на приобретение QSW-3205-5T можно у авторизованных дистрибьюторов QNAP в Азербайджане. Цена коммутатора на условиях MSRP составляет 499 AZN.