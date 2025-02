Компания xAI объявила, что чат-бот Grok 3 стал доступен бесплатно всем пользователям в течение определенного времени. Ранее Grok 3 был доступен только подписчикам Premium+.

«Самый умный в мире ИИ, Grok 3, теперь доступен бесплатно, до тех пор, пока наши сервера справляются с нагрузкой. Попробуйте Grok 3 сейчас», — сообщает команда xAI.

This is it: The world’s smartest AI, Grok 3, now available for free (until our servers melt).

Try Grok 3 now: https://t.co/Tj0afLoxEz

X Premium+ and SuperGrok users will have increased access to Grok 3, in addition to early access to advanced features like Voice Mode pic.twitter.com/YgKavSCiWr

— xAI (@xai) February 20, 2025