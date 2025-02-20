GoPro выпустил экшн-камеру MAX 360 — 5,6K видео и ИИ-функции

Компания GoPro выпустила экшн-камеру MAX 360 – обновленную модель оригинальной MAX 2019 года. Дизайн камеры и разрешение съемки (5,6K) не изменились, но модель 2025 года получила улучшенное крепление, новый аккумулятор и поддержку ИИ-функций. При этом цена камеры стала ниже.

В конструкции обновленной MAX 360 предусмотрено два объектива, каждый из которых может снимать видео с разрешением 1440p, обеспечивая охват пространства на 360°. Пользователи могут выбирать между узким, линейным, широким и MAX SuperView цифровыми объективами для разных ракурсов.

Корпус камеры имеет крепежную резьбу 1/4-20, обеспечивающую совместимость со стандартными штативами. Камера оснащена аккумулятором Enduro емкостью 1600 мАч, который, по заверению производителя, способен работать в экстремальных условиях при температуре до -10 °C. Кроме того, модель отличается прочностью и водонепроницаемостью на глубине до 5 метров, что делает MAX 360 пригодным для использования на открытом воздухе и в экстремальных условиях. Есть шесть микрофонов для улучшения качества звука и снижения шума ветра.

Приложение Quik, предназначенное для быстрого редактирования отснятого материала, получило несколько улучшений. Добавлена система отслеживания объектов в кадре на базе ИИ, а также инструмент для точного управления полем зрения. Среди других нововведений — CameraFX (добавление кинематографического движения камеры одним нажатием), TimeWarp 360 (создание таймлапс-видео), Frame Grab Tool (извлечение отдельных кадров из роликов) и другие.

GoPro MAX 360 (2025) уже поступила в продажу по цене $349. Для сравнения: оригинальная модель на момент запуска стоила $499.