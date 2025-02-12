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12 февраля, 2025
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Представлены фитнес-наушники Beats Powerbeats Pro 2 с функцией мониторинга сердечного ритма

Beats Powerbeats Pro 2

Компания Beats, принадлежащая Apple, спустя почти шесть лет с выхода оригинальных Powerbeats Pro, представила второе поколение фитнес-наушников. Powerbeats Pro 2 сохранили форму со специальным креплением за ухом, они стали значительно меньше и на 20% легче первого поколения. Кроме того, цена не изменилась, она осталась прежней. Размер зарядного кейса уменьшился на 33% и он получил поддержку беспроводной зарядки Qi.

Beats Powerbeats Pro 2

Главной особенностью Powerbeats Pro 2 стала функция мониторинга сердечного ритма во время тренировок. Наушники освещены светодиодными оптическими датчиками, которые пульсируют «более 100 раз в секунду для измерения кровотока». Данные с обоих наушников анализируются и передаются в совместимые фитнес-приложения, включая Nike Run Club, Peloton и Open. Для пользователей iPhone мониторинг частоты сердечных сокращений запускается и останавливается автоматически, а владельцам Android-устройств необходимо вручную активировать его через приложение Beats или дважды нажав и удерживая кнопку на любом наушнике.

В отличие от оригинальных Powerbeats Pro, новые наушники оснащены системой шумоподавления (ANC) на базе чипа Apple H2, который поддерживает множество функций экосистемы Apple, таких как обмен аудио, голосовой вызов Siri без нажатия на кнопку, персонализированный пространственный звук и поддержка поиска устройства Find My. Автономность тоже увеличилась, по заверениям производителя, заряда хватает до 8 часов непрерывного воспроизведения музыки с ANC и до 10 часов без него. С учетом подзарядки от кейса общая автономность достигает 36 или 45 часов соответственно. Есть защита от пота и воды по стандарту IPX4.

Наушники Beats Powerbeats Pro 2 доступны в оранжевом, фиолетовом, сером и черном цветах по цене $249,99. В комплект включены пять наборов ушных вкладышей разных размеров. Продажи уже начались.

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