Представлена Sigma BF -полнокадровая камера с минималистичным дизайном

Японская компания Sigma представила компактную полнокадровую беззеркальную камеру BF со сменной оптикой (байонет L), созданную «для получения удовольствия от фотографирования».

Устройство получило «радикально простой» дизайн и минимальный набор элементов управления, состоящий всего из трех кнопок, одного диска и кнопки спуска затвора. Основные настройки, связанные с фотографией, находятся на стартовом экране, дополнительные настройки — в отдельном меню с быстрым доступом, а функции управления и более подробные настройки — в системном меню.

Sigma BF, по словам производителя, является первой беззеркальной камерой с тактильной обратной связью на всех органах управления, благодаря чему фотографы могут легко настраивать ключевые параметры «одним касанием пальца». Корпус камеры изготовлен из цельного куска алюминия, благодаря чему он обладает беспрецедентно высокой жесткостью. Габариты камеры составляют 129,5 × 73,7 × 35,6 мм, а весит она 388 гр.

Камера получила 24,6-мегапиксельный сенсор, размеры матрицы которого составляют 35,9 мм x 23,9 мм. Sigma BF работает с 14-битными RAW-файлами, поддерживает ISO в диапазоне от 100 до 102 400 единиц и выдержку от 1/25 600 до 30 секунд с повышением до пяти минут в Bulb-режиме. Серийная съемка возможна со скоростью до 29,97 кадров в секунду с помощью электронного затвора. Камера поддерживает разрешение видео до 6K (до 30 fps без EIS), есть режим 1080p @ 120 fps. Заявлена поддержка формата L-Log и гибридного автофокуса, который быстро распознает людей, собак и кошек.

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Слота для карты памяти нет, но в камеру встроен SSD-накопитель емкостью 230 Gb. Для подключения к компьютеру используется разъем USB Type-C. На задней части корпуса расположен 3,2-дюймовый сенсорный экран. Предлагается 13 предустановленных цветовых режимов.

Sigma BF будет доступна в черном или серебристом цветах корпуса и поступит в продажу в апреле. Цена составит $1999.