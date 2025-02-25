Dell находится на финальной стадии переговоров с xAI о поставке серверов для ИИ на $5 млрд

Компания Dell Technologies близка к завершению переговоров о заключении сделки на $5 млрд. с xAI, основанной Илоном Маском. По информации Bloomberg, хотя несколько незначительных деталей все еще обсуждаются, основное соглашение уже достигнуто. В Dell отказались от комментариев, в xAI не ответили на запрос журналистов издания.

Сделка предусматривает поставку Dell серверов, оснащенных чипами Nvidia GB200, разработанных специально для задач ИИ, для xAI в конце этого года. Чипы Nvidia GB200 в настоящее время являются самыми востребованными процессорами ИИ, при этом спрос значительно превышает предложение. Данное соглашение укрепит роль Dell как крупного поставщика инфраструктуры ИИ.

Компания Маска развивает Memphis Supercluster — кластер для обучения ИИ-моделей в штате Теннесси, США. Большая часть серверов от Dell будет использована именно для этого проекта. На данный момент в проекте задействованы серверы как от Dell, так и от Supermicro, но Dell стремится стать основным поставщиком. На фоне этой новости акции Dell выросли на 6%, до $116,88 за штуку, на закрытии торгов они стоили $114,14 за штуку.

По оценкам аналитиков, в завершившемся финансовом году Dell поставила серверов для ИИ на сумму более $10 млрд. Прогнозируется, что к концу следующего финансового года, завершающегося в январе 2026 года, эта цифра может вырасти до $14 млрд.

Гонка в области вычислений ИИ накаляется, конкуренты, такие как Supermicro и Hewlett Packard Enterprise (HPE), также пытаются удовлетворить спрос. Известно, что HPE победила в тендере на поставку серверов для соцсети X на сумму $1 млрд.