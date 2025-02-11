spot_img
11 февраля, 2025
ДомойТелекомНовости операторовПредставитель компании Google провел мастер-класс для азербайджанских школьников

Представитель компании Google провел мастер-класс для азербайджанских школьников

Azercell

По инициативе Института образования и при поддержке Azercell состоялся «Зимний лагерь» для национальной сборной, готовящейся к международным олимпиадам по информатике. В рамках лагеря школьники встретились с инженером по разработке программного обеспечения в компании Google Рагимом Маммадли и выпускником Оксфордского Университета в области управления автономными машинами Тарланом Сулеймановым. Эксперты провели мастер-класс по современным языкам программирования и технологиям, а также поделились своими знаниями и практическим опытом.

На протяжении шести дней школьники участвовали в соревнованиях, моделирующих формат международных олимпиад, а также посещали сессии, включающие разбор заданий и изучение новых тем.

Кроме этого, двое школьников, готовящихся к Международной олимпиаде по информатике (IOI), приняли участие в учебно-тренировочном лагере, организованном с 27 января по 4 февраля 2025 года в Сербии.

Отметим, что с 2017 года подготовка к международным Олимпиадам по информатике осуществляется в рамках сотрудничества ООО «Azercell Teleсom» с Министерством науки и образования Азербайджанской Республики и Институтом образования. За это время учащиеся из регионов и столичных школ нашей страны завоевали в общей сложности 84 медали на различных соревнованиях по программированию в разных возрастных категориях.

Предыдущая статья
Состоялся релиз 4X-стратегии Sid Meier’s Civilization VII
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,975ФанатыМне нравится
1,018ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
713ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»