Представитель компании Google провел мастер-класс для азербайджанских школьников

По инициативе Института образования и при поддержке Azercell состоялся «Зимний лагерь» для национальной сборной, готовящейся к международным олимпиадам по информатике. В рамках лагеря школьники встретились с инженером по разработке программного обеспечения в компании Google Рагимом Маммадли и выпускником Оксфордского Университета в области управления автономными машинами Тарланом Сулеймановым. Эксперты провели мастер-класс по современным языкам программирования и технологиям, а также поделились своими знаниями и практическим опытом.

На протяжении шести дней школьники участвовали в соревнованиях, моделирующих формат международных олимпиад, а также посещали сессии, включающие разбор заданий и изучение новых тем.

Кроме этого, двое школьников, готовящихся к Международной олимпиаде по информатике (IOI), приняли участие в учебно-тренировочном лагере, организованном с 27 января по 4 февраля 2025 года в Сербии.

Отметим, что с 2017 года подготовка к международным Олимпиадам по информатике осуществляется в рамках сотрудничества ООО «Azercell Teleсom» с Министерством науки и образования Азербайджанской Республики и Институтом образования. За это время учащиеся из регионов и столичных школ нашей страны завоевали в общей сложности 84 медали на различных соревнованиях по программированию в разных возрастных категориях.