Состоялся релиз 4X-стратегии Sid Meier’s Civilization VII

Сегодня, 11 февраля, состоялся полноценный релиз Sid Meier’s Civilization VII. Новая часть 4X-стратегии вышла на Windows, macOS, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Steam Deck и Nintendo Switch. Это первая игра по франшизе с 2016 года.

Civilization VII получила преимущественно высокие оценки от журналистов и критиков – 81 балл из 100 на Metacritic. Но это все же самый низкий средний балл среди основных частей серии.

С 6 февраля владельцы расширенных изданий получили к стратегии ранний доступ и стали оставлять свои отзывы в Steam. Первые отзывы игроков оказались сдержанными: на момент релиза игры всего 52% положительных отзывов. Разработчики уже отреагировали на критику со стороны игроков и ответили, что будут активно работать над игрой, а на первых порах уделят основное внимание улучшению интерфейса.

Civilization VII также получит кроссплей между ПК и консолями, но пока что он отключен. Причина заключается в неодновременных обновлениях и релизах патчей на системах. Уже в марте для игры начнут выходить первые контентные обновления, включая платные DLC.

Весной 2025 года Civilization VII также получит VR-версию для гарнитур Meta Quest 3 и 3S.