Полнокадровая камера Panasonic Lumix S1RII поддерживает запись видео в разрешении 8K

Компания Panasonic представила полнокадровую беззеркальную камеру Lumix S1RII – обновленную версию Lumix S1R 2019 года. Модель получила более компактный корпус, новый датчик, гибридную систему фокусировки и возможностью записи видео с разрешением 8K со скоростью 30 fps.

Новый 44,3 Мп CMOS-датчик с обратной засветкой обеспечивает улучшенные возможности видеосъемки, включая запись с разрешением 5,8K в стандарте Apple ProRes RAW HQ или ProRes RAW без внешнего рекордера. Lumix S1RII может снимать 12-битные RAW-изображения с полным разрешением со скоростью до 40 fps с помощью электронного затвора или до 10 fps (9 fps для 14-битных RAW-изображений) с помощью механического затвора.

Имеется ручной режим, который позволяет снимать неподвижные изображения с разрешением 177 Мп путем сдвига датчика на полпикселя и последующего объединения нескольких экспозиций.

Встроенный в камеру стабилизатор изображения обеспечивает эффект, эквивалентный восьми ступеням экспозиции. Panasonic отмечает, что при съемке видео камера использует электронную стабилизацию изображения без кадрирования, которая уменьшает «периферийные искажения, сохраняя при этом исходный угол обзора».

Lumix S1RII получила 5,76 Мп OLED-видоискатель и трехдюймовый поворотно-откидной сенсорный ЖК-дисплей с разрешением 1,84 Мп. Обеспечивается распознавание глаз и лиц, и повышенная точность отслеживания движущихся объектов при помощи ИИ. Есть слоты для карт SD UHS-II и CFexpress Type B, видео также можно записывать на внешний SSD, подключенный через разъем USB Type-C 10 Гбит/с. Для подключения к внешнему дисплею, камера оснащена полноразмерным портом HDMI. Вес устройства составляет 800 гр.

Panasonic Lumix S1RII поступит в продажу в конце марта по цене $3300.