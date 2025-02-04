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4 февраля, 2025
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Песня The Beatles, благодаря ИИ, получила премию «Грэмми»

The Beatles

Не издававшаяся ранее песня легендарной группы The Beatles «Now and Then», переработанная с помощью искусственного интеллекта, в воскресенье вечером, 2 февраля, получила премию «Грэмми» в номинации «Лучшее рок-исполнение», обойдя конкурентов из Green Day, Pearl Jam, The Black Keys, Idles и St. Vincent.

Шон Оно Леннон, сын Джона Леннона, получил награду «Грэмми» за лучшее рок-исполнение от имени The Beatles.

Песня «Now and Then» была представлена в конце 2023 года. Трек был собран из демозаписи, которую Джон Леннон сделал в конце 1970-х годов, а позднее, в середине 1990-х, другие участники группы, Пол Маккартни, Ринго Старр и Джордж Харрисон включили песню в проект The Beatles Anthology. Однако «Now and Then» не была выпущена из-за технических ограничений того времени, которые не позволяли отделить вокал и фортепиано Леннона от оригинальной низкокачественной демозаписи.

Завершить работу над композицией в 2021 году сумели Пол Маккартни и Ринго Старр вместе с техническими специалистами режиссера Питера Джексона. Инженеры задействовали технологию машинного обучения для создания алгоритма, позволившего отделять фрагменты записи друг от друга и делать звучание более чистым.

Отмечается, что при работе над треком не было создано каких-либо синтетических элементов. «Мы увидели некоторую путаницу и домыслы по этому поводу. Кажется, там много догадок. Не могу сказать слишком много на данном этапе, но для ясности: ничего не было создано искусственно или синтетически. Все это реально, и мы все играем на этом. Мы очистили некоторые существующие записи – этот процесс длился годами», — заявил Маккартни еще в 2023 году, когда давал оценку роли искусственного интеллекта в создании трека.

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