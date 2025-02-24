MWC 2025: AI-решения, меняющие бизнес и улучшающие клиентский опыт

Представьте, что ваш бизнес работает на пике эффективности. Данные обрабатываются мгновенно, клиентские запросы решаются за секунды, а рутинные процессы автоматизированы. Это не фантастика, а реальность, которую создает QazCode. На выставке Mobile World Congress (MWC) в Барселоне, которая состоится с 3 по 6 марта, компания продемонстрирует, как передовые AI-решения помогают бизнесам и организациям достигать лидерства в своих отраслях.

Как Казахстан возглавляет гонку в области ИИ: прорывные технологии на MWC 2025

В последние годы Казахстан активно развивает свою технологическую инфраструктуру, что способствует росту инновационных компаний и привлечению инвестиций в ИИ и другие передовые технологии. В 2023 году Казахстан вошел в топ-50 стран по готовности к ИИ по версии Международного валютного фонда, опередив все страны Центральной Азии.

Высокие позиции Казахстана в рейтинге стали результатом комплексных усилий по развитию цифровой экосистемы, и участие QazCode на MWC стало ещё одним подтверждением успехов страны.

«Казахстан стремится быть наравне с мировыми лидерами в области цифровизации, активно развивая инфраструктуру, ИТ и человеческий капитал. Мы рады представить наши достижения на международной площадке MWC, где у нас есть возможность продемонстрировать, как наши технологии помогают бизнесам оптимизировать процессы и достичь новых высот. Это также отличный шанс наладить партнерства с лидерами отрасли и обменяться опытом для дальнейшего развития технологической экосистемы в регионах», — отметил Алексей Шаравар, СЕО QazCode.

Большая языковая модель KAZ-LLM: прорыв в области локализованных технологий

Одним из значимых проектов компании стала разработка первой национальной языковой модели KAZ-LLM. Модель создана в партнерстве с Институтом интеллектуальных систем и ИИ (ISSAI NU) и Astana Hub при координации Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана. Проект направлен на устранение разрыва малых языковых групп, делая технологии доступными для всех.

Кроме того, KAZ-LLM уже получила международное признание — модель стала победителем премии GSMA Foundry Excellence Award 2025 в категории «Искусственный интеллект», что подтверждает ее высокий уровень и значимость для развития технологий.

Модель, основанная на 150 миллиардах токенах, охватывает казахский, русский, английский и турецкий языки и считается локальной версией GPT. Поддержка вычислительных мощностей объемом 8 DGX H100 позволила ускорить процесс обучения и анализировать массивы данных в считанные секунды.

Национальная модель дает возможность бизнесу разработать чат-боты, системы поддержки клиентов, автоматизировать документооборот и проводить анализ данных. Например, локальные банки смогут ускорить обработку запросов на местном языке, а ритейл — улучшить пользовательский опыт за счет внедрения модели в свои процессы. Образовательные и научные учреждения смогут создать приложения для обучения местному языку.

QazCode сотрудничает с ведущими международными организациями, такими как GSMA Foundry и Барселонский суперкомпьютерный центр , для обмена опытом и внедрения мировых лучших практик в области ИИ.

Также летом 2024 года QazCode анонсировал создание первого в Центральной Азии GPU облака для разработки AI-продуктов на базе технологии NVIDIA.

ИИ как инструмент трансформации

Согласно последним данным , 98,4% организаций по всему миру увеличили свои инвестиции в ИИ, а 90,5% считают его ключевым элементом стратегий. Это подчеркивает важность ИИ для бизнес-целей и конкурентоспособности. На MWC 2025 будут представлены решения, которые помогают решать бизнес-задачи и упрощают повседневную жизнь людей с использованием передовых технологий:

AI RAG Powered Chatbots и интеллектуальные агенты: Эти решения объединяют мощную поисковую модель с генеративным GPT и моментально анализируют текстовые и визуальные данные, помогая компаниям обрабатывать большие объёмы информации с высокой точностью. Например, клиентские запросы, которые ранее занимали часы, теперь решаются за секунды. Время обработки запросов снижается на 85% , что напрямую может повлиять на ROI.

Эти решения объединяют мощную поисковую модель с генеративным GPT и моментально анализируют текстовые и визуальные данные, помогая компаниям обрабатывать большие объёмы информации с высокой точностью. Например, клиентские запросы, которые ранее занимали часы, теперь решаются за секунды. Время обработки запросов снижается на , что напрямую может повлиять на ROI. AI Tutor — система, которая помогает студентам и школьникам улучшать свои знания с помощью автоматической генерации уроков и тестов по конкретным предметам. Поддержка нескольких языков, включая казахский, турецкий, английский и русский, позволяет адаптировать решение под нужды разных пользователей. AI Tutor будет представлен на MWC 2025, демонстрируя, как ИИ может сделать обучение более доступным, эффективным и открыть новые горизонты для образовательного процесса.

Кроме того, решения QazCode разрабатываются с учётом потребностей бизнеса любого масштаба и культурных особенностей каждого региона мира. Они подходят как для малых и средних предприятий, так и для крупных корпораций, обеспечивая гибкость и возможность масштабирования.

На выставке MWC 2025 (стенд 6F12) будет продемонстрировано, как AI-решения могут преобразить ваш бизнес.

О компании QazCode:

QazCode — IТ-компания и эксклюзивный цифровой партнер Beeline Казахстан. Компания входит в группу VEON, котируемую на фондовых биржах Nasdaq и Euronext.

В компании работают более 750 сотрудников с 8-летним опытом разработки программного обеспечения для телекоммуникационного и ИТ рынков, обладающих глубоким пониманием бизнеса и технологий. Портфель решений включает разработку частных больших языковых моделей (LLM) с фокусом на безопасность данных, оптимизацию процессов через Agile-методологии, полный цикл внедрения систем поддержки бизнеса (BSS), а также ИТ-аутсорсинг для эффективного развития продуктов, расширения команды и управления проектами, что помогает ускорить выход на рынок. Компания уже работает в странах Центральной Азии, Европы и Ближнего Востока, а также активно расширяет свое присутствие на новых рынках.

О компании VEON:

VEON — цифровой оператор, предоставляющий конвергентную связь и цифровые услуги почти 160 млн клиентов. Работая в шести странах, где проживает более 7% населения мира — Пакистане, Украине, Бангладеш, Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане — VEON преобразует жизнь людей с помощью технологических услуг, которые расширяют возможности человека и способствуют экономическому росту. Штаб-квартира VEON находится в Дубае.