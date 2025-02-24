Microsoft показал обновленное меню «Пуск» в Windows 11

Компания Microsoft выпустила новую сборку Windows 11 Insider Preview Build 22635.4950 для канала Beta, в которой появилось обновленное меню «Пуск». В новой версии появится два варианта отображения установленных программ — в виде сетки с сортировкой по алфавиту или группировка по категориям.

При этом Microsoft пока не предоставляет пользователям возможность создавать собственные категории. Вероятно, группировка осуществляется автоматически с помощью встроенной системы на основе алгоритмов машинного обучения.

В меню также есть новая боковая панель для просмотра уведомлений, сообщений и запущенных приложений с Android-смартфона.

Сейчас обновления доступны только в инсайдерской сборке Windows 11. Релиз для всех пользователей ожидается в течение двух месяцев.