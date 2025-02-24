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25 февраля, 2025
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Microsoft показал обновленное меню «Пуск» в Windows 11

Microsoft
Всплывающая панель для обмена файлами

Компания Microsoft выпустила новую сборку Windows 11 Insider Preview Build 22635.4950 для канала Beta, в которой появилось обновленное меню «Пуск». В новой версии появится два варианта отображения установленных программ — в виде сетки с сортировкой по алфавиту или группировка по категориям.

Microsoft
Группировка приложений в формате сетки.

При этом Microsoft пока не предоставляет пользователям возможность создавать собственные категории. Вероятно, группировка осуществляется автоматически с помощью встроенной системы на основе алгоритмов машинного обучения.

Группировка приложений по категориям.

В меню также есть новая боковая панель для просмотра уведомлений, сообщений и запущенных приложений с Android-смартфона.

Всплывающая панель для обмена файлами.

Сейчас обновления доступны только в инсайдерской сборке Windows 11. Релиз для всех пользователей ожидается в течение двух месяцев.

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