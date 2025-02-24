Alibaba намерена инвестировать $53 млрд. в ИИ и облачные технологии

Компания Alibaba Group объявила о масштабных инвестициях в развитие искусственного интеллекта и облачных вычислений. Китайский техногигант планирует в ближайшие три года вложить более 380 млрд. юаней (около $53 млрд.) в ИИ и облачную инфраструктуру. Инвестиции превысят общий объем вложений Alibaba в эти сферы за последнее десятилетие.

Компания сфокусирована на росте за счет ИИ-разработок и намерена быть ведущим мировым поставщиком облачных услуг. Alibaba ожидает, что ИИ будет играть все более важную роль в ее операциях в сфере электронной коммерции, в корпоративных сервисах и приложениях для потребителей, способствуя повышению эффективности бизнеса, росту инноваций и вовлеченности пользователей.

Генеральный директор Alibaba Group Эдди Ву (Eddie Wu) назвал искусственный интеллект «возможностью, которая выпадает раз в поколение», подчеркнув важность этого направления для компании. В долгосрочной перспективе Alibaba стремится к созданию общего искусственного интеллекта (AGI).

Спрос на услуги хостинга ИИ стремительно растет, что отражается в финансовых показателях компании. Выручка подразделения Cloud Intelligence Group увеличилась на 11% по сравнению с прошлым годом, а доходы от продуктов, связанных с ИИ, демонстрируют трехзначный рост уже шестой квартал подряд.

В конце января Alibaba представила новую версию своей языковой модели Qwen 2.5, которая превзошла разработки китайских конкурентов и заняла третье место в мировом рейтинге после OpenAI и Anthropic.