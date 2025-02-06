Mozilla Firefox получил интеграцию с ChatGPT и другими чат-ботами

Mozilla выпустила новую версию браузера Firefox 135, в которой появилась интеграция с искусственным интеллектом. Ранее эта функция тестировалась на небольшой группе пользователей, но теперь она постепенно станет доступна для всех.

В отличие, например, от Microsoft Edge с фирменным чат-ботом Copilot, Firefox не разрабатывает собственных ИИ-помощников, а предоставляет доступ к сторонним чат-ботам, таким как Anthropic Claude, OpenAI ChatGPT, а также другим менее известным. Нужно отметить, что Firefox не предоставляет доступ к платным тарифам ИИ-сервисов, пользователям придется оформлять их самостоятельно.

Для того, чтобы получить доступ к функциям искусственного интеллекта, нужно нажать на кнопку искры Sparkle в боковой панели. Там же можно выбрать из выпадающего меню предпочитаемого ИИ-провайдера или переключаться между ними.

Кроме интеграции с ИИ в новой версии браузера обновление получил переводчик Firefox Translations. Теперь он поддерживает перевод веб-страниц на упрощенном китайском, японском и корейском языках.