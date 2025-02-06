Инвестиции в ИИ вырастут в 2 раза в 2025 году, но проблемы масштабирования и нехватка квалифицированных кадров окажут сдерживающее влияние

Согласно новому исследованию, проведенному IDC по заказу Lenovo, руководители компаний и лица, принимающие решения в области IТ, в регионе EMEA имеют самую высокую степень удовлетворенности реализованными за последние 12 месяцев проектами ИИ по сравнению с аналогичным показателем в других странах мира.

Такая положительная оценка будет способствовать росту инвестиций в ИИ на территории EMEA на 104% в этом году. Однако, в отчете AInomics CIO Playbook 2025 отмечается, что, несмотря на растущие инвестиции и доверие к ИИ, на рынке остаются и продолжают оказывать сдерживающее влияние критические проблемы, связанные с нехваткой квалифицированного персонала, низким качеством данных и сложностями масштабирования.

По данным исследования 94% проектов в области искусственного интеллекта, реализованных за последние 12 месяцев, как минимум, оправдали ожидания своих инвесторов, а почти треть (31%) превзошли их, что вдвое больше, чем в Северной Америке (16%). Бизнес в ЕМЕА также наиболее оптимистичен в отношении ИИ: 55% управленческих команд положительно оценивают потенциал данной технологии.

Генеративный ИИ стимулирует рост инвестиций в ИИ

В бизнесе наблюдается смена приоритетов в отношении инвестиций в ИИ, поскольку компании пытаются понять, в какой области/задаче он окажет наибольшее влияние. Генеративный ИИ будет основным направлением для финансирования в течение следующих 12 месяцев. По ожиданиям аналитиков инвестиции в него вырастут в 4 раза с 12% до 44%, во многом за счет снижения интереса к платформам предиктивного и аналитического ИИ.

Встраиваемые приложения ИИ стали самой большой областью инвестиций в прошлом году. В 2025 году фокус компаний сместился на разработку и управление моделями ИИ (32%), что на 10% больше по сравнению с предыдущими 12 месяцами. Это происходит на фоне увеличения доли расходов на ИИ в IТ-бюджетах компаний с 13% до 20%. Интерес к профессиональным услугам в области искусственного интеллекта также растет среди предприятий и организаций EMEA: 27% опрошенных уже активно используют профессиональные сервисы, остальные 72% изучают (19%) или планируют (53%) внедрение таких инструментов.

Рост инвестиций в генеративный ИИ подтверждает успех реализованных пилотных проектов за последний год, хотя предыдущие исследования сообщали об опасениях по поводу ограниченных возможностей моделей ИИ. Последний аналитический отчет показывает, что эти ограничения были преодолены, и теперь компании чувствуют себя более уверенно в осваивании ИИ и уже получают отдачу от развертывания этой технологии у себя на предприятиях.

Проблемы с данными создают препятствия для внедрения ИИ

Несмотря на энтузиазм и рост внедрения ИИ в регионе EMEA еще есть ряд факторов, сдерживающих реализацию потенциала искусственного интеллекта по максимуму. У проектов ИИ, не оправдавших ожиданий своих стейкхолдеров, были выделены следующие причины: проблемы с масштабированием ИИ (30%) и проблемы с качеством данных (29%). В то время как 45% компаний в регионе EMEA имеют и политики управления рисков, и соблюдения нормативных требований (GRC) в области искусственного интеллекта, 25% из них применяют регламенты с некоторыми ограничениями. При этом 22% компаний вообще не планируют создавать такие регулирующие документы. Этот показатель является самым высоким показателем в мире среди регионов.

«Учитывая высокий энтузиазм в отношении искусственного интеллекта в регионе, компании должны работать над преодолением барьеров на пути его внедрения и интеграции, чтобы избежать разочарований в будущем и обеспечить рентабельность инвестиций. Такие подходы и модели использования, как AI-as-a-Service, дают возможность бизнесу снизить риски и диверсифицировать портфель имеющихся ИИ-решений. Использование необходимого опыта и профессиональных услуг поможет максимизировать результат от внедрения ИИ, открывая двери для целевого использования этой технологии в решении бизнес-задач и стимулирования роста», — отмечает Грег Смит (Greg Smith), исполнительный директор и генеральный менеджер Lenovo SSG в регионе EMEA.

Четыре фактора для успешного внедрения ИИ по мнению IТ-директоров:

независимость данных и соответствие нормативным требованиям (32%),

простота интеграции ИИ с существующими системами и процессами (32%),

обучение и повышение квалификации сотрудников (31%),

доступность качественных данных (31%).

Гибридная инфраструктура — ключ к искусственному интеллекту

Когда речь заходит об IТ-инфраструктуре для ИИ, 65% организаций в регионе EMEA отвечают, что полагаются на собственную (локальную) или гибридную архитектуру, а 18% используют общедоступное облако.

10% организаций в регионе EMEA уже широко используют PC нового поколения с ИИ, 25% — в настоящее время тестируют такие устройства, а еще 65% планируют или рассматривают возможность интеграции ИИ PC в свою корпоративную инфраструктуру в ближайшее время, чтобы использовать возможности ИИ на максимум.

«Рынки EMEA представляют собой неоднородный ландшафт внедрения ИИ, но общим для всех является то, что большинство организаций прошли стадию ажиотажа вокруг этой технологии и сместили акцент с экспериментов с ИИ на стратегически продуманное внедрение. Стремясь перейти в область роста ИИ, компании отдают предпочтение сочетанию собственной и гибридной ИИ-инфраструктуры, что обусловлено желанием сохранить контроль над безопасностью и конфиденциальностью данных, а также необходимостью обеспечения соответствия нормативным требованиям», — поясняет Джованни Ди Филиппо (Giovanni Di Filippo), президент Lenovo ISG в регионе EMEA.

«Компании все чаще отдают предпочтение ИИ-технологиям, поддерживающим производительность труда. В 2025 году произойдет серьезный сдвиг во внедрении PC с искусственным интеллектом, поскольку доступность PC и периферийных устройств с ИИ растет, что является главным фактором для успешного развертывания ИИ. Кроме того, организации от пилотного тестирования переходят к широкому внедрению новых устройств, следуя последовательной, объединенной стратегии осваивания ИИ», — отмечает Пребен Фьельд (Preben Fjeld), вице-президент и генеральный менеджер Lenovo PCSD в регионе EMEA.

Исследование It’s Time for AI-nomics было проведено IDC по заказу Lenovo в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка). В опросах приняли участие 620 IТ-руководителей компаний среднего и крупного бизнеса из Дании, Восточной Европы, Франции, Германии, Италии, стран Ближнего Востока, Нидерландов, Испании и Великобритании. Полевая работа проводилась в ноябре 2024 года. Исследование проводится ежегодно.

С развернутым отчетом по региону EMEA можно ознакомиться по этой ссылке.

Отчет с данными по всему миру доступен тут.