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28 февраля, 2025
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OpenAI представил GPT‑4.5 – свою «самую осведомленную модель»

OpenAI GPT‑4.5

Компания OpenAI выпустила большую языковую модель GPT‑4.5, которая станет основой чат-ботов нового поколения. Разработчики называют GPT-4.5 своей «самой осведомленной моделью», но отмечает, что она может не демонстрировать таких высоких результатов, как o1 или o3-mini, обладающих способностями к рассуждению.

Пока GPT‑4.5 понимает только текстовые запросы, она предлагает улучшенные навыки написания текстов, программирования и «решения практических задач». Среди преимуществ разработчики выделяют повышенный «эмоциональный интеллект», а также более развитую по сравнению с моделями прошлого поколения способность распознавать паттерны и находить неочевидные связи.

Раннее тестирование GPT-4.5 показало, что модель лучше следует намерениям пользователя и обладает более широким набором знаний. OpenAI утверждает, что взаимодействие с GPT-4.5 будет более «естественным» и ожидает, что она будет меньше «галлюцинировать», чем другие модели. В бенчмарке SimpleQA, который оценивает склонность к «галлюцинациям», GPT-4.5 выдал 37,1%, GPT-4o 61,8%, а o1 – 44%.

GPT-4.5 с сегодняшнего дня доступна пользователям с подпиской ChatGPT Pro за $200 в месяц, а также исследователям. С 3 марта она появится в тарифах Plus, Team, Edu и Enterprise. Сейчас модель находится на стадии предварительного исследовательского тестирования. Компания еще продолжает изучать сильные и слабые стороны нового ИИ. Ожидается, что в будущем предварительно обученные и рассуждающие модели будут не заменять друг друга, а работать совместно.

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