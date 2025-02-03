Компания CASPEL совместно с группой компаний МУК познакомила своих клиентов с новыми решениями Dell Technologies

28 января в отеле The Ritz-Carlton прошло мероприятие, организованное компанией CASPEL совместно с группой компаний МУК и Dell Technologies. Семинар, собравший заказчиков CASPEL из банковского и энергетического секторов экономики, а также представителей сектора ритейла Азербайджана, был посвящен знакомству с технологическими новинками Dell Technologies.

Гостей мероприятия приветствовал председатель правления CASPEL Джейхун Гулиев, который вкратце подвел итоги 2024 года и выразил уверенность в успешной реализации новых проектов в 2025 году и дальнейшем развитии сотрудничества с партнерами и заказчиками компании.

Далее слово перешло к старшему системному инженеру компании Dell Technologies Сафару Сафарову, который выступил с презентацией, посвященной новейшим решениям вендора в области систем хранения данных для корпоративного сегмента. Выступавший сделал основной упор на трендах повышения производительности центров обработки данных, улучшения управление корпоративной информацией, а также расширение возможностей работы в мультиоблачной среде. В частности, С.Сафаров рассказал о таком решении, как Dell PowerStore Prime, отметив, что коэффициент сокращения данных является одной из основных метрик эффективности этой системы хранения данных, обеспечивая значительную экономическую выгоду для заказчиков. «Одним из ключевых аспектов новой системы является автоматизация с использованием искусственного интеллекта. Помимо того, что система хранения данных Dell PowerStore способна самостоятельно анализировать данные, оптимизировать ресурсы хранения и прогнозировать потенциальные сбои, PowerStore Prime включает помощника Dell APEX AIOps Generative AI Assistant на базе искусственного интеллекта, который является мощным инструментом, разработанным для улучшения взаимодействия с продуктами и услугами Dell», — отметил представитель Dell Technologies. Остальная часть презентации была посвящена вопросам обеспечения киберустойчивости в решениях производителя, а также знакомству с актуальной линейкой систем хранения данных, доступных на рынке Азербайджана.

Менеджер по продуктам Dell Technologies MUK Computers Анар Гараев продолжил знакомство аудитории с решениями вендора. Эта презентация затронула линейки корпоративных ноутбуков, рабочих станций и мониторов. А.Гараев подробно рассказал о новой классификации устройств Dell Technologies, которая начала действовать с начала 2025 года. Теперь названия ноутбуков, персональных компьютеров и мониторов Dell будут обозначаться как Dell, Dell Pro и Dell Pro Max. Кроме этого, в каждой версии существуют базовые модели, обозначенные как Plus и Premium, которые ранее были известны как Inspiron или XPS. Серия Dell Pro заменяет линейку бизнес-ноутбуков Latitude, а Dell Pro Max занимает место предыдущей линейки рабочих станций Precision. Также докладчик познакомил участников мероприятия с изменениями в сервисной политике производителя.

Официальная часть конференции завершилась ужином, который прошел в сопровождении интеллектуально-развлекательной игры, стать победителями которой помогли эрудиция, логика и сообразительность.