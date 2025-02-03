Apple отчиталась о «лучшем за всю историю квартале»

Компания Apple опубликовала результаты за первый квартал 2025 финансового года, который завершился у нее 28 декабря 2024 года. «Apple сообщает о лучшем квартале в своей истории, с доходом в $124,3 млрд., что на 4% больше, чем годом ранее. Мы были в восторге от того, что смогли предоставить клиентам лучшую линейку продуктов и услуг в праздничный сезон. Благодаря мощности процессоров Apple мы открываем новые возможности для наших пользователей с помощью Apple Intelligence, что делает приложения и опыт еще лучше и персональнее. И мы рады, что в апреле Apple Intelligence будет доступен на еще большем количестве языков», — заявил гендиректор компании Тим Кук (Tim Cook).

Выручка за отчетный квартал выросла почти по всем направлениям, включая Mac, iPad и сервисы. Только продажи iPhone в годовом исчислении оказались немного ниже. Снижение отметилось также в категории «прочих продуктов». В отчете говорится, что iPhone 16 продавались лучше iPhone 15 годом ранее в тех странах, где уже доступны функции Apple Intelligence. Поэтому компания делает большую ставку на китайский рынок, где Apple Intelligence заработает уже в апреле с релизом iOS 18.4.

Основные финансовые показатели по итогам первого квартала 2025 финансового года:

Общая выручка — $124,3 млрд. (+4%);

Прибыль на акцию — $2,40 (+10%);

Выручка в сегменте iPhone — $69,14 млрд (год назад $69,70 млрд);

Выручка в сегменте Mac — $8,99 млрд. (год назад $7,78 млрд);

Выручка в сегменте iPad — $8,09 млрд (год назад $7,02 млрд);

Выручка в сегменте прочих продуктов (носимые устройства, товары для дома и аксессуары) — $11,75 млрд (год назад $11,95 млрд);

Выручка в сегменте сервисов — $26,34 млрд (год назад $23,12 млрд);

Валовая прибыль — 46,90% (самый высокий показатель за всю историю).

Компания также отмечает новый максимум активных устройств — 2,35 млрд. единиц. Это на 6,8% больше по сравнению с 2,2 млрд. в феврале 2024 года.