Чат-бот ChatGPT получил новую функцию для проведения «глубоких исследований»

Компания OpenAI представила новую функцию Deep Research для ИИ-бота ChatGPT, которая позволит алгоритму проводить «многоэтапные исследования для решения сложных задач», анализируя сотни онлайн-источников в интернете.

Пользователи могут задействовать функцию, задав текстовый запрос, а также загрузив изображение или дополнительные файлы, например, документы в формате PDF или электронные таблицы. За десятки минут ChatGPT совершает то, на что у человека ушло бы много часов. Во время проведения исследования чат-бот описывает каждый свой шаг, по итогу работы он предоставит все использованные источники и краткое изложение проделанной работы. На одно исследование в среднем уйдет «от 5 до 30 минут». В дальнейшем чат-бот сможет добавлять к своим ответам изображения и диаграммы.

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Основой для Deep Research стала большая языковая ИИ-модель OpenAI o3, оптимизированная для просмотра веб-страниц, анализа данных и применения инструментов Python. В описании новой функции сказано, что она может работать автономно, «планируя и выполняя многоступенчатую траекторию поиска нужных данных, возвращаясь назад и реагируя на появление новой информации в режиме онлайн, где это требуется».

Новая функция предназначена в первую очередь для людей, которые занимаются работой в области финансов, науки, политики или проектировании и нуждаются в точных исследованиях. OpenAI отметила, что пока что Deep Research обладает ограничением на «глубокие рассуждения», поэтому ИИ-агент может «иногда галлюцинировать».

На данное время услуга доступна только пользователям с подпиской ChatGPT Pro за $200 в месяц, они смогут выполнять до 100 запросов в месяц к инструменту глубокого исследования ChatGPT. Пользователи, которые платят $20 в месяц – имеют «ограниченный доступ».