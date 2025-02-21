Epic Games Store отдает бесплатно зомби-боевик World War Z: Aftermath и RPG Garden Story

Epic Games Store дарит своим пользователям две игры: кооперативный зомби-боевик World War Z: Aftermath и RPG Garden Story. Акция действует до 27 февраля 20:00 по бакинскому времени.

World War Z: Aftermath — это полное издание кооперативного зомби-экшена от студии Saber Interactive, которая известна разработкой Warhammer 40,000: Space Marine 2. События игры разворачиваются в разных уголках охваченного зомби-эпидемией постапокалиптического мира. Чтобы спастись, геймерам необходимо пройти через все локации.

Garden Story — уютная ролевая игра, главным героем которой выступает новоизбранный Страж Рощи. Охраннику предстоит исследовать яркий остров и бросить вызов опасной Гнили.

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На следующей неделе в Epic Games Store состоится раздача инди-экшена Mages of Mystralia.