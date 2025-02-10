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10 февраля, 2025
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DeepSeek представил ИИ-модель VL2 для распознавания информации на изображениях

DeepSeek VL2

Китайский стартап DeepSeek, получивший большую известность благодаря своему ИИ-чат-боту, представил серию ИИ-моделей DeepSeek-VL2, которые способны эффективно распознавать информацию на изображениях. Модели созданы по принципу Mixture of Experts (MoE) — объединения нескольких нейросетей для решения комплексных задач.

В серию вошли модели DeepSeek-VL2-Tiny, DeepSeek-VL2-Small и DeepSeek-VL2 на 1 млрд., 2,8 млрд. и 4,5 млрд. параметров соответственно. Все они «значительно превосходят» предыдущую версию DeepSeek-VL.

По словам разработчиков, VL2 способна распознавать и объяснять содержание документов, таблиц и диаграмм, а также предлагать рецепты по фотографиям продуктов. Кроме того, нейросеть распознает письменный текст и может его напечатать.

DeepSeek-VL2 уже доступна на платформе Hugging Face.

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