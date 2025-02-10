Самые необходимые инструменты для графических дизайнеров

Инвестиции в инструменты для графического дизайна имеют важное значение, если вы хотите создавать качественный и увлекательный визуальный контент. Независимо от того, являетесь ли вы опытным дизайнером или новичком, правильные инструменты помогут улучшить вашу работу, оптимизировать рабочий процесс и помочь вам воплотить в жизнь самые фантастические идеи. Но с постоянно развивающимися технологиями оставаться в курсе последних событий может быть сложно. Поэтому мы собрали необходимые инструменты, которые понадобятся каждому дизайнеру в 2025 году, от лучшего ноутбука для графического дизайна до лучшего офисного кресла. Независимо от того, специализируетесь ли вы на брендинге, иллюстрациях, веб-дизайне или 3D-моделировании, эти рекомендации созданы специально для того, чтобы расширить ваши возможности. Готовы преобразовать свой рабочий процесс? Тогда читайте нашу статью.

Аппаратное обеспечение

Apple MacBook Pro (M4, 2024)

Лучший ноутбук для графического дизайна

Характеристики:

Процессор: Apple M4, 10 ядер (4 производительных и 6 эффективных).

Графика: Apple M4, 10 ядер.

Оперативная память: 16 Gb.

Экран: 14” Liquid Retina XDR, 3024×1964 пикселей.

SSD: 1 Тb.

Плюсы:

мощный процессор M4;

отличный дизайн;

простота настройки.

Минусы:

цена базовой модели составляет 1599 долларов.

Самый лучший ноутбук Apple на сегодняшний день — Apple MacBook Pro (M4, 2024). Это идеальный инструмент для графических дизайнеров, работающих в дороге или дома. Он может похвастаться исключительным качеством сборки, великолепным 14” дисплеем Liquid Retina XDR и замечательным временем автономной работы, достигающим почти 23 часов. Этот последний MacBook сохраняет фирменный дизайн Apple с прочным металлическим корпусом и отзывчивой клавиатурой Magic Keyboard. Оснащенная фирменным процессором M4 базовая модель предлагает впечатляющую эффективность, которая превосходно справится с любым графическим программным обеспечением. Тем не менее, если вы занимаетесь 3D-моделированием, рендерингом видео или анимацией, то обратите внимание на более дорогие модели на базе процессоров M4 Pro или Max. Новые функции, доступные в последних Macbook, включают Apple Intelligence с поддержкой искусственного интеллекта и возможность комплексного управления iPhone непосредственно с ноутбука. Устройство также может похвастаться впечатляющими возможностями беспроводного подключения, несколькими портами и высококачественной веб-камерой с разрешением 1080p.

Mac mini (M4, 2024)

Лучший компьютер для графического дизайна в целом

Характеристики:

Процессор: Apple M4 или M4 Pro.

Графика: 10 ядер у M4 и 16 ядер у M4 Pro.

Оперативная память: 16-24 Gb.

SSD: 256 или 512 Gb.

Дисплей: поддержка разрешения до 8K с частотой обновления 60 Hz или 4K с частотой обновления 240 Hz.

Плюсы:

компактный дизайн;

исключительная производительность;

порты USB Type-C, расположенные спереди.

Минусы:

неудобное расположение кнопки питания;

порты USB Type-C, расположенные спереди, медленнее, чем задние.

Предпочитаете настольный компьютер ноутбуку? Самый компактный компьютер Apple на сегодняшний день имеет удивительно малые габариты и всеобъемлющие возможности подключения с портами Thunderbolt 4 (или Thunderbolt 5 на модели Pro) и поддержку HDMI для дисплеев с высоким разрешением. Он также очень плавный и быстрый. Этот последний Mac mini может похвастаться примерно на 20% более высокой производительностью процессора по сравнению с предыдущими поколениями, который включает нейронный чип, способный выполнять 38 триллионов операций в секунду. И он практически бесшумен, даже при больших рабочих нагрузках, что делает его особенно подходящим для студийной среды. Цены также относительно доступны. При этом все конфигурации представляют исключительную ценность на рынке профессиональных настольных компьютеров. Однако обратите внимание, что вам нужно будет приобрести дополнительные периферийные устройства, такие как дисплей, клавиатура и мышь, чтобы создать полную рабочую установку.

Western Digital Elements Portable External Hard Drive

Лучший внешний жесткий диск на рынке

Характеристики:

Тип: HDD.

Емкость: 3-18 Тb.

Интерфейс: Micro USB 3.0 Type B.

Плюсы:

очень портативный;

конкурентоспособная цена за Тb;

универсальный.

Минусы:

ограниченная 2-летняя гарантия.

Хотите хранить большие объемы информации, не перегружая компьютер и не платя за облачное хранилище? Вот аккуратный внешний диск, который может вмещать до 18 Tb. Используя технологию Micro USB 3.0 Type B, он обеспечивает надежную скорость передачи данных до 6 Гбит/с и поддерживает обратную совместимость с устройствами USB 2.0. Показатели его производительности также надежны. Средняя скорость последовательного чтения составляет 114,0 МБ/с, а скорость записи — 109,0 МБ/с, что делает Western Digital Elements Portable External Hard Drive подходящим для широкого спектра задач хранения и передачи данных. Хотя он и не является абсолютным лидером ни в одной категории, он обеспечивает постоянную, сбалансированную производительность, привлекательную цену за Тb и имеет очень портативный дизайн, что и делает его лучшим выбором среди конкурентов.

iPad Pro 13 (M4, 2024)

Полезный инструмент для графических дизайнеров в пути

Характеристики:

Поддержка стилуса: Apple Pencil Pro.

Экран: 13” Ultra Retina XDR, OLED, 2752х2064 пикселей.

Процессор: Apple M4.

Встроенная память: 256 Gb / 512 Gb / 1 Тb / 2 Тb.

Основная камера: 12 Мр широкоугольная, TOF 3D LiDAR.

Фронтальная камера: 12 Мр.

Размеры: 280,6×214,9×6,4 мм.

Вес: 579 гр.

Плюсы:

лучший экран на iPad;

сверхбыстрый процессор;

щедрый объем памяти;

совместимость с новым Apple Pencil Pro.

Минусы:

самый дорогой iPad.

Всего пару лет назад название Wacom ассоциировалось с графическими планшетами для профессионалов, но iPad Pro украл это звание, став желанным атрибутом дизайнеров, которые не хотят быть привязанными к своему столу. iPad Pro M4 (2024) — превосходное устройство для цифрового рисования и многого другого, которое также может обеспечить возможности ноутбука при использовании внешней клавиатуры. Эта последняя модель может похвастаться невероятно тонким дизайном (толщина всего 5,1 мм), а также выдающимся дисплеем Ultra Retina XDR с технологией OLED и исключительной контрастностью. Процессор Apple M4 обеспечивает замечательную производительность, особенно заметную в сложных творческих задачах, таких как 3D-моделирование и видеомонтаж. Эксперты отмечают, что планшет справляется со сложными 3D-моделями с более чем 40 миллионами полигонов без какого-либо снижения производительности, а стабилизация видео производится значительно быстрее по сравнению с предыдущими моделями. Тем не менее, для многих этот iPad может оказаться излишеством, учитывая его высокую цену.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Новый золотой стандарт для телефонов с камерой

Характеристики:

Дисплей: 6,8” Quad HD+ (120 Hz) Dynamic AMOLED 2X.

Основная камера: 200 Мp. f/1.7 (широкоугольная) / 10 Мр, f/2.4 (телефото) / 50 Мр, f/3.4 (перископическая телефото) / 12 Мр, f/2.2 (сверхширокоугольная).

Фронтальная камера: 12 Мр, f/2.2, 26 мм (широкоугольная).

Видео: 8K с частотой 24/30 кадров в секунду, 4K с частотой 30/60/120 кадров в секунду.

Оперативная память: 12 Gb.

Встроенная память: 256 Gb / 512 Gb / 1 Тb.

Операционная система: Android 14.

Аккумулятор: 5000 мА/ч.

Вес: 232 гр.

Плюсы:

отличные камеры;

7 лет обновлений;

отличное дополнение в виде стилуса S Pen.

Минусы:

дорогой.

Когда дело доходит до покупки смартфона, графические дизайнеры будут искать аппарат с достойной камерой. И если вы хотите лучшее устройство, то мы рекомендуем Samsung Galaxy S24 Ultra. Его основная 200 Мр камера с впечатляющими возможностями объединения пикселей обеспечивает высококачественную съемку. Вы также получаете исключительный 6,8” экран Dynamic LTPO AMOLED с высоким разрешением 1440×3120 пикселей и частотой обновления 120 Hz, что обеспечивает четкое и плавное визуальное восприятие. И вот чего вы не получите с iPhone — стилус S Pen, обеспечивающий ввод, который намного точнее, чем навигация пальцами. Возможности по определению движений, способность писать и рисовать с высочайшей точностью делают этот стилус отличным инструментом для быстрых набросков, аннотаций и творческой работы. Мощный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и 12 Gb оперативной памяти обеспечивают надежную производительность, какую бы задачу вам не пришлось решать с помощью смартфона. Приложение Gallery с улучшенным искусственным интеллектом позволяет выполнять креативное редактирование фотографий, включая удаление объектов и изменение фона, что может быть интересно дизайнерам, которым приходится быстро обрабатывать изображения. А возможность автономной работы в течение 17 часов означает, что вы сможете положиться на смартфон в течение долгого рабочего дня. Наконец, режим DeX, который превращает телефон в интерфейс, похожий на настольный компьютер при подключении к монитору, клавиатуре и мыши, обеспечивает гибкость для дизайнеров, которые хотят быстро выполнить работу или продолжить проект на большом экране.

BenQ DesignVue PD3220U

Монитор с отличной ценой и превосходной точностью цветопередачи

Характеристики:

Диагональ: 31,5”.

Разрешение: 3840×2160 пикселей.

Охват цветового пространства: 100% sRGB, 100% Rec.709, 95% DCI-P3, 83% Adobe RGB.

Возможности подключения: 2x HDMI v2.0, 1x DisplayPort v1.4, 1x Thunderbolt 3 (85 W PD + DisplayPort Alt Mode).

Максимальная яркость: 250 кд/м2.

Плюсы:

изысканная точность цветопередачи;

великолепный дизайн и отличные возможности подключения;

хорошее соотношение цены и качества.

Минусы:

поддержка только HDR10;

средний охват цветовой палитры Adobe RGB.

BenQ DesignVue PD3220U — исключительный монитор для графических дизайнеров, предлагающий замечательное сочетание производительности и цены. Во-первых, потому, что он обеспечивает выдающуюся точность цветопередачи, обеспечивая 100% охват цветовых палитр Rec.709 и sRGB и достигая впечатляющих 95-98% охвата цветовой палитры DCI-P3. Этот широкий диапазон означает, что вы можете уверенно работать с различными цветовыми стандартами независимо от того, создаете ли изображения для цифровых экранов или готовите материалы для печати. Во-вторых, это 32” монитор с разрешением 4K идеально обеспечивает достаточное рабочее пространство, не перегружая ваш стол или зрение. И, в-третьих, продуманные конструктивные особенности монитора еще больше повышают его привлекательность для творческих профессионалов. Он включает в себя два порта Thunderbolt 3, что обеспечивает бесшовное подключение устройств и возможность последовательного подключения дополнительных мониторов, а входящий в комплект пульт дистанционного управления Hockey Puck G2 дает быстрый доступ к экранному меню и переключению цветовых режимов. В целом, для графических дизайнеров, находящихся в поиске монитора профессионального уровня, не требующего дополнительной калибровки и обладающего убедительным балансом производительности и цены, BenQ DesignVue PD3220U представляет собой лучший выбор.

Программное обеспечение

Adobe Creative Cloud

Отраслевой стандарт для профессиональных дизайнеров

Adobe Creative Cloud является отраслевым стандартом для профессионалов дизайна. Диапазон и глубина его набора инструментов не имеют себе равных среди решений ни одного другого разработчика. Но это стоит немалых денег, так как даже если вы сможете приобрести Adobe Creative Cloud со скидкой, подписка на все приложения представляет собой большую инвестицию. Тем не менее, вы получаете Photoshop, Illustrator, InDesign, After Effects, Premiere Pro и многое другое. Большинство из этих инструментов представляет собой отраслевой стандарт, поэтому, ищете ли вы работу в дизайн-студии или сотрудничаете с другими фрилансерами, очень важно знать, как ими пользоваться. Мы должны добавить, что Creative Cloud — не единственный выбор для графических дизайнеров. Affinity Designer и Affinity Photo тоже являются отличными эквивалентами Photoshop и Illustrator, даже превосходящими их в некоторых областях. И стоят эти пакеты значительно меньше.

Figma

Лучшее программное обеспечение для графических дизайнеров, работающих с UI/UX

Характеристики:

Платформа: MacOS.

Модель оплаты: кроме моделей подписки есть возможность приобретения лицензии за 120 долларов.

Тип: векторный редактор.

Плюсы:

хорошо подходит для UI/UX и создания иконок;

легко освоить.

Минусы:

только для Mac;

не хватает возможностей Adobe Illustrator.

Одна вещь, в которой Adobe Creative Cloud не так преуспел, — это дизайн UI/UX. У них есть довольно приличный инструмент в виде Adobe XD, но несколько лет назад в компании поняли, что конкурент в лице Figma более функционален и более популярен. Поэтому они сделали попытку приобрести Figma за 20 млрд. долларов. В конечном итоге эта сделка провалилась, Adobe XD остался относительно неразвитым, а Figma остается лучшим инструментом для дизайна UI/UX, который можно рекомендовать сегодня. Одной из самых поразительных особенностей Figma является ее доступность на всех платформах.

Домашний офис

Sway Standing Desk

Лучший стол для графических дизайнеров

Характеристики:

Высота: 22-48”.

Максимальная нагрузка: 163 кг.

Материал: стальная рама, экологически чистая древесина.

Плюсы:

великолепный деревянный стол;

интуитивно понятное управление;

широкие возможности.

Минусы:

не очень удобная конструкция.

Стол, за которым можно работать стоя, может побудить вас вести менее сидячий образ жизни, помочь уменьшить боли в спине и даже снизить риск ряда заболеваний. Наш фаворит на рынке сегодня — Sway Standing Desk. Это премиальный, высококачественный стоячий стол, который выделяется на переполненном рынке благодаря продуманному дизайну и превосходному пользовательскому опыту. Конструкция стола изготовлена из древесины, полученной из экологически чистых источников, и стального каркаса, выдерживающего нагрузку в 163 кг. Сборка стола проста и занимает около 20-30 минут.

Herman Miller Embody

Лучшее эргономичное кресло для графических дизайнеров

Характеристики:

Цвет: более 30 вариантов.

Вес: 23,2 кг.

Максимальная нагрузка: 136 кг.

Размеры: 70x71x106 см.

Сборка: поставляется в полностью собранном виде.

Плюсы:

невероятно удобное;

регулируется во всех нужных местах;

качественные материалы;

лучшие подлокотники.

Минусы:

очень высокая цена.

Если есть одна вещь, в которую действительно стоит инвестировать, так это высококачественное кресло, которое обеспечит вам комфортную работу в течение всего дня. Herman Miller Embody — это эргономичное офисное кресло премиум-класса. Разработанное с участием более 30 врачей и экспертов по биомеханике и эргономике, оно выделяется среди множества других своим исключительным комфортом и инновационным дизайном. Самой отличительной чертой кресла является его уникальная система «пиксельной поддержки». Матрица взаимосвязанных пикселей на сиденье и спинке, которая соответствует движениям тела и равномерно распределяет давление. Такая конструкция стимулирует микродвижения, которые способствуют лучшему кровотоку и комфорту при сидении, создавая у пользователей ощущение, что кресло подстраивается под них, а не наоборот.