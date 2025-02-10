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10 февраля, 2025
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OpenAI показала на SuperBowl рекламу за $14 млн., которую сгенерировал ИИ

OpenAI SuperBowl

SuperBowl – это главное событие американского футбола — финал чемпионата Национальной футбольной лиги (НФЛ). Кроме того, телетрансляция Super Bowl — самая престижная в США и одна из самых дорогих в мире площадок для имиджевой рекламы мировых компаний. Бренды тратят до $8 млн. за 30 секунд эфирного времени, чтобы показать свои лучшие, кинематографичные ролики. Миллионы долларов также уходят на производство самих роликов. Изначально заявленная стоимость 30 секунд эфира в рамках Super Bowl в 2025 году составляла $7 млн. Всего рекламодателям доступны 59 таких слотов.

OpenAI впервые показала на SuperBowl рекламу продолжительностью 60 секунд за $14 млн. Ролик посвящен чат-боту ChatGPT — как логичное продолжение самых грандиозных технологических достижений человечества.

Анимация, выполненная в стиле пуантилизма, показывает ключевые этапы прогресса — от открытия огня и изобретения колеса до ДНК-секвенирования и освоения космоса. В конце ролика идет демонстрация ChatGPT в действии: он помогает пользователям решать повседневные задачи, тем самым подчеркивая, что ИИ-технологии уже стали неотъемлемой частью жизни.

Руководителем рекламной кампании стала новый директор по маркетингу OpenAI Кейт Роуч (Kate Rouch). «Мы стремились создать послание, которое будет актуальным для зрителей SuperBowl, среди которых десятки миллионов людей, не знакомых с ИИ», — отметила Роуч.

На этапе разработки концепции ролика OpenAI использовала собственный ИИ-генератор видео Sora для быстрой визуализации идей и тестирования различных операторских приемов. Но финальный вариант анимации был создан полностью вручную. Роуч заявила, что это не ограничение возможностей ИИ, а осознанное решение. Нейросеть Sora значительно ускорила процесс поиска визуальных решений, но конечный результат подчеркивает важность роли реальных художников и аниматоров.

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