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5 февраля, 2025
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“Bakcell” представляет новую эксклюзивную серию номеров 100

Bakcell

Bakcell, лидер в области инноваций и скорости, запускает новую 100-ю серию номеров, созданную специально для клиентов, которые ценят престиж и индивидуальность.  В рамках данной серии клиенты смогут приобрести уникальные номера в формате “055 100 XX XX”.

Новые престижные номера 100-й серии можно приобрести в виде физической SIM-карты или eSIM в официальных точках продаж Bakcell, а также в формате eSIM через официальный сайт и мобильное приложение.

Для приобретения новых номеров онлайн достаточно перейти по ссылке www.bakcell.com/esim. Также на сайте можно проверить, поддерживает ли ваш смартфон технологию eSIM.

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