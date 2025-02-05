“Bakcell” представляет новую эксклюзивную серию номеров 100

“Bakcell”, лидер в области инноваций и скорости, запускает новую 100-ю серию номеров, созданную специально для клиентов, которые ценят престиж и индивидуальность. В рамках данной серии клиенты смогут приобрести уникальные номера в формате “055 100 XX XX”.

Новые престижные номера 100-й серии можно приобрести в виде физической SIM-карты или eSIM в официальных точках продаж Bakcell, а также в формате eSIM через официальный сайт и мобильное приложение.

Для приобретения новых номеров онлайн достаточно перейти по ссылке www.bakcell.com/esim. Также на сайте можно проверить, поддерживает ли ваш смартфон технологию eSIM.