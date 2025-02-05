ИИ-ассистент в Adobe Acrobat теперь поможет пользователям лучше понимать контракты

Adobe Acrobat получил новый инструмент для своего ИИ-ассистента, который поможет пользователям лучше понимать контракты и сложные соглашения. Новые «возможности анализа контрактов» позволят встроенному чат-боту автоматически распознавать файлы и отсканированные документы, содержащие сложные юридические формулировки, и перерабатывая их, делать более понятными для пользователей.

Adobe полагает, что «анализ контрактов» сэкономит время пользователей, которое они в противном случае потратили бы на попытки понять длинные и сложные документы. Недавний опрос показал, что 70% потребителей подписывают соглашения, не зная всех их условий.

Новая функция умеет находить и отображать ключевые юридические термины, генерировать цитаты и рекомендуемые вопросы для определенных документов, а также сравнивать изменения в десяти различных версиях контракта для проверки согласованности и несоответствий. Это облегчит обнаружение в длинных контрактах таких данных, как важные даты, конкретные политики и расходы, которые иначе могли остаться незамеченными из-за сложности и объемности документа. Кроме того, позиции контракта, написанные «мелким шрифтом» не останутся незамеченными ИИ.

Обновленный ИИ-помощник доступен в виде дополнения за $4,99 в месяц для пользователей Adobe Acrobat с бесплатными или платными индивидуальными учетными записями. Обновление уже доступно по всему миру на настольных компьютерах, мобильных устройствах и в веб-сервисах. Пока что инструмент поддерживает только английский язык, но в дальнейшем компания обещает добавить и другие.