Видеокарты для ноутбуков

Актуальные решения для игр и профессиональной работы

Современные графические адаптеры позволяют наслаждаться максимальным качеством изображения как во время игр, так и в процессе работы. Устройства с видеокартами NVIDIA GeForce RTX 5000-й серии появятся на рынке позже, в этом году, так что пока мы сделали подборку из 10 лучших актуальных видеокарт, которые можно встретить в ноутбуках. Надеемся, что наш обзор поможет вам подобрать оптимальное решение.

Что такое видеокарта и какие функции она выполняет

Видеокарта — это компонент, осуществляющий обработку и вывод изображения на экран. Она преобразует данные из центрального процессора в визуальную форму, будь то статичная картинка, видео или сложная графика. В число основных функций видеокарты входят:

Обработка: поддерживает плавный вывод изображений и трехмерной графики.

Ускорение игр: отвечает за рендеринг 3D в играх, поддерживая высокую частоту кадров.

Работа с видео: декодирует и обрабатывает видеопотоки, что важно для монтажа и воспроизведения контента в высоком разрешении.

Поддержка нескольких мониторов: позволяет подключать несколько дисплеев для удобной работы или расширения рабочего пространства.

Улучшение визуальных эффектов: обеспечивает поддержку современных технологий, например, трассировки лучей, сглаживания и HDR, улучшая качество изображения.

Топ-5 внешних видеокарт для ноутбука

Основные критерии, на которые мы обращали внимание при составлении рейтинга — это производительность в играх и приложениях, цена и эффективность охлаждения. Лидирующие позиции в нашей подборке, как и на рынке в целом, заняли видеокарты от NVIDIA.

1. NVIDIA GeForce RTX 4090

GeForce RTX 4090 — это вершина графической мощности прошлого поколения видеокарт NVIDIA. С 16384 ядрами CUDA, максимальной частотой 2,52 GHz и 24 Gb сверхбыстрой памяти GDDR6X эта видеокарта дает непревзойденную производительность в играх, обработке 3D-графики и создании контента. Трассировка лучей и DLSS 3.5 выводят реалистичность визуализации и скорость работы на новый уровень. Видеокарта поддерживает разрешение до 8K при частоте обновления 60 Hz и может одновременно управлять четырьмя мониторами, что делает ее идеальной для больших проектов или мультимониторных игровых систем.

Характеристики:

Стандартная конфигурация памяти: 24 Gb GDDR6X;

Разрядность шины памяти: 384 бит;

Тактовая частота с ускорением (GHz): 2,52;

Базовая тактовая частота (GHz): 2,23;

Максимальное разрешение и частота обновления экрана: 4K при 240 Hz или 8K при 60 Hz (с DSC, HDR);

Разъемы для подключения дисплеев: 2x HDMI, 3x DisplayPort;

Особенности: готовность для VR, GPU Boost, трассировка лучей, три разъема PCIe 8-pin или кабель PCIe Gen 5.

Плюсы:

16384 CUDA-ядра и архитектура Ada Lovelace обеспечивают отличные результаты в играх, рендеринге и других ресурсоемких задачах,

24 Gb памяти GDDR6X и 384-битная шина памяти позволяют справляться с интенсивной нагрузкой, включая 8K-гейминг и обработку больших объемов данных,

поддержка DLSS 3.5, трассировки лучей и интеллектуальных алгоритмов ускорения (Tensor Cores),

возможность одновременной работы с четырьмя мониторами или воспроизведения 8K-контента с частотой 60 Hz.

Минусы:

высокая цена видеокарты,

отсутствие NVIDIA NVLink (SLI-Ready) ограничивает возможности использования нескольких карт в одной системе,

для оптимальной работы необходима эффективная вентиляция в корпусе.

2. NVIDIA GeForce RTX 4080

Еще одна разработка на основе передовой технологии Ada Lovelace, правда, чуть ниже уровнем. В ней установлены 9728 ядер CUDA, новейшие тензорные ядра 4-го поколения, а также есть поддержка трассировки лучей 3-го поколения. В комплекте идут все топовые функции NVIDIA, DLSS 3.5 с опцией суперразрешения, реконструкции и генерации кадров. Эта модель комплектуется 16 Gb памяти GDDR6X, что позволяет ей с легкостью справляться с задачами в разрешении 4K и 8K.

Характеристики:

Стандартная конфигурация памяти: 16 Gb GDDR6X;

Разрядность шины памяти: 256 бит;

Тактовая частота с ускорением (GHz): 2,51;

Базовая тактовая частота (GHz): 2,21;

Максимальное разрешение и частота обновления экрана: 4K при 240 Hz или 8K при 60 Hz с поддержкой DSC, HDR;

Разъемы для подключения дисплеев: 2x HDMI, 3x DisplayPort;

Особенности: поддержка VR, Vulkan RT API, OpenGL 4.6, три 8-контактных кабеля PCIe или один кабель PCIe Gen 5.

Плюсы:

9728 ядер CUDA и 16 Gb памяти GDDR6X обеспечивают плавную работу в 4K-разрешении,

относительно низкое энергопотребление для карт такого уровня.

Минусы:

высокая цена,

использование 12VHPWR-коннектора с адаптерами может вызывать неудобства и требует особого внимания к кабелям.

3. NVIDIA GeForce RTX 4070

Эта видеокарта оснащена 12 Gb памяти GDDR6X, DLSS 3.5, поддерживает трассировку лучей третьего поколения и обеспечивает плавное воспроизведение игр в разрешении до 4K при частоте обновления 240 Hz. Карта характеризуется высокой энергоэффективностью и компактными размерами, что упрощает установку в большинство систем. Ее производительность находится между RTX 3070 и более дорогими моделями 4000 серии, что позволяет ей оставаться популярной как у геймеров, так и офисных работников.

Характеристики:

Стандартная конфигурация памяти: 12 Gb GDDR6 / 12 Gb GDDR6X;

Разрядность шины памяти: 192 бит;

Тактовая частота с ускорением (GHz): 2,48;

Базовая тактовая частота (GHz): 1,92;

Максимальное разрешение и частота обновления экрана: 4K при 240 Hz или 8K при 60 Hz с поддержкой DSC, HDR;

Разъемы для подключения дисплеев: 2x HDMI, 3x DisplayPort;

Особенности: поддержка VR, Vulkan RT API, OpenGL 4.6, NVIDIA GPU Boost, два 8-контактных кабеля PCIe или один кабель PCIe Gen 5 мощностью не менее 300 W.

Плюсы:

отлично справляется с популярными играми, поддерживая высокие настройки графики и обеспечивая стабильный FPS. DLSS 3 значительно улучшает игровой опыт, особенно в требовательных играх,

меньше по габаритам и легче, чем более дорогие аналоги, что упрощает установку в корпус.

Минусы:

цена остается высокой для среднестатистического пользователя,

использует 12VHPWR, требует наличия переходников и может вызывать неудобства со старыми блоками.

4. NVIDIA GeForce RTX 4060

GeForce RTX 4060 — это современная графическая карта среднего уровня и последняя модель от NVIDIA в нашей подборке, на которую стоит обратить внимание. 8 Gb памяти GDDR6, поддержка DLSS 3 и трассировки лучей третьего поколения позволяют наслаждаться плавным игровым процессом в режимах Full HD и 1440p. RTX 4060 отличается низким энергопотреблением — всего 110 W в играх, что делает ее экономичным выбором для домашнего компьютера.

Характеристики:

Стандартная конфигурация памяти: 8 Gb GDDR6;

Разрядность шины памяти: 128 бит;

Тактовая частота с ускорением (GHz): 2,46;

Базовая тактовая частота (GHz): 1,83;

Максимальное разрешение и частота обновления экрана: 4K при 240 Hz или 8K при 60 Hz с поддержкой DSC;

Разъемы для подключения дисплеев: 2x HDMI, 3x DisplayPort;

Особенности: поддержка VR, Vulkan RT API, OpenGL 4.6, один 8-контактный кабель PCIe или один кабель PCIe Gen 5 мощностью не менее 300 W.

Плюсы:

несмотря на мощность, видеокарта потребляет относительно немного энергии, что важно для ноутбуков,

обеспечивается плавный игровой процесс в разрешении Full HD, поддерживая высокие настройки графики.

Минусы:

многие пользователи жалуются на высокую температуру под нагрузкой, что требует качественной системы охлаждения.

некоторые пользователи сталкивались с редкими сбоями или несовместимостью программного обеспечения.

5. AMD Radeon RX 6850M XT

Мощная видеокарта для ноутбуков с 12 Gb памяти GDDR6 и 192-битной шиной, созданная на базе архитектуры RDNA2. Тактовая частота достигает 2581 MHz, позволяя запускать игры с высокими требованиями и работать с графикой. Поддерживается разрешение до 7680х4320 пикселей и интерфейс PCIe 4.0 x16, что делает ее подходящей для 4K-контента и мультимониторных конфигураций. Энергопотребление в 165 W требует качественного охлаждения, но при этом демонстрирует стабильную работу.

Характеристики:

Стандартная конфигурация памяти: 12 Gb GDDR6;

Разрядность шины памяти: 192 бит;

Тактовая частота с ускорением (MHz): 2581;

Базовая тактовая частота (MHz): 2000;

Разрешение: 7680×4320 пикселей;

Энергопотребление: 165 W;

Разъемы: HDMI, DisplayPort.

Плюсы:

архитектура RDNA2 включает в себя аппаратное ускорение и улучшенную работу с DirectX 12,

сбалансированное энергопотребление.

Минусы:

высокая эффективность достигается за счет TDP 140 W, что может привести к нагреву системы и необходимости мощного охлаждения,

хотя трассировка поддерживается, ее производительность ниже по сравнению с конкурирующими решениями.

Топ-5 встроенных видеокарт для ноутбука

Встроенные видеокарты обычно менее мощные, чем дискретные, но и среди них можно подобрать удачное решение для игр и работы.

1. AMD Radeon 780M

В 2023 году компания AMD представила интегрированную видеокарту Radeon 780M, разработанную на базе передовой архитектуры RDNA 3. Этот графический процессор стал неотъемлемой частью процессоров Ryzen 7000-й серии, предлагая передовые возможности для пользователей, которым важна производительность в компактных устройствах. С 12 вычислительными блоками и максимальной частотой графического процессора до 3 GHz, Radeon 780M демонстрирует уверенное выполнение задач в разрешении Full HD. Технологии ускорения работы с памятью позволяют повысить эффективность использования системных ресурсов, улучшая отклик и снижая задержки.

Характеристики:

Количество потоковых процессоров: 768;

Частота ядра: 800 MHz;

Частота в режиме Boost: 2700 MHz;

Энергопотребление (TDP): 15 W;

Интерфейс: PCIe 4.0 x8.

Плюсы:

высокая производительность

энергоэффективность, идеально подходящая для использования в тонких и легких устройствах,

возможность комфортной игры на средних и высоких настройках.

Минусы:

зависимость от объема и скорости оперативной памяти, что может ограничивать производительность,

отсутствие аппаратной поддержки трассировки лучей, что снижает визуальные эффекты в современных играх.

2. Intel Iris Xe Graphics

Iris Xe Graphics, представленная в 2020 году, стала важным шагом в эволюции интегрированной графики от Intel. Основанная на архитектуре Xe эта графическая система дебютировала в процессорах Intel Core 11-го поколения, обеспечивая значительный скачок производительности по сравнению с предыдущими решениями. Iris Xe Graphics предназначена для выполнения широкого спектра задач — от повседневной работы с офисными приложениями до обработки мультимедиа и игр. Поддержка современных технологий, включая вывод изображения в 4K и работу с несколькими мониторами, делает эту видеокарту оптимальным выбором для ультрабуков и компактных ноутбуков, ориентированных на мобильность.

Характеристики:

Максимальное разрешение видео: до 8K;

Подключение дисплеев: поддержка до 4 дисплеев с 4K HDR;

AI-технологии: AI Matrix Engine для обработки данных;

Экспорт видео: ускоренный экспорт в 4K.

Плюсы:

ускоренная обработка и экспорт 4K-контента благодаря AI Matrix Engine,

низкое энергопотребление, идеально подходящее для ультратонких устройств.

Минусы:

ограниченная производительность в ресурсоемких играх,

отсутствие выделенной видеопамяти, что увеличивает зависимость от оперативной памяти устройства.

3. Apple M3 8-Core GPU

Apple M3 8-Core GPU, представленный в 2023 году, стал очередным шагом в эволюции чипов Apple Silicon. Встроенный в систему на кристалле (SoC), M3 8-Core GPU обеспечивает беспрецедентную скорость обработки данных и поддерживает задачи высокой сложности, оставаясь при этом исключительно энергоэффективным. Одной из ключевых особенностей M3 8-Core GPU является его адаптивность к различным сценариям использования. От задач, связанных с профессиональной обработкой видео и графики, до высокопроизводительных вычислений для машинного обучения и игр — графический процессор демонстрирует стабильную производительность практически при любом виде нагрузки. Сейчас на смену M3 8-Core GPU пришли процессоры M4 Pro, который получил до 20 ядер GPU, и M4 Max с максимальным количеством в 40 ядер GPU.

Характеристики:

Объем видеопамяти: 20 Gb;

Частота видеопроцессора: 390 MHz;

Максимальная частота: 1400 МHz;

Технологический процесс: 3 нм;

Количество шейдеров: 1024;

Максимальное количество дисплеев: 2.

Плюсы:

разработанный с использованием 3-нм техпроцесса, Apple M3 8-Core GPU обеспечивает отличное соотношение производительности и энергопотребления, продлевая время автономной работы устройств,

подходит для профессиональных задач, включая видеомонтаж, 3D-моделирование и машинное обучение.

Минусы:

Apple M3 8-Core GPU доступен только в устройствах Apple, что ограничивает выбор для пользователей,

отсутствие детализированных спецификаций затрудняет прямое сопоставление с конкурентами, например, дискретными видеокарты от NVIDIA или AMD.

4. Intel UHD Graphics 630

Intel UHD Graphics 630 — это встроенное графическое решение, представленное в 2017 году и используемое в процессорах на базе архитектуры Generation 9.5. Оно создано для повседневных задач, таких как офисная работа, просмотр мультимедиа и выполнение базовых вычислений. Энергоэффективность видеокарты обеспечивается 14-нм технологическим процессом, а энергопотребление составляет всего 15 W. Ключевые характеристики включают базовую частоту 350 MHz и возможность разгона до 1150 MHz. Видеокарта поддерживает современные API, включая DirectX 12, OpenGL 4.6 и Vulkan 1.1.103, что расширяет ее возможности для работы с графикой.

Характеристики:

Количество потоковых процессоров: 184

Частота ядра: 350 MHz

Частота в режиме Boost: 1150 MHz

Энергопотребление: 15 W

Интерфейс: PCIe 3.0 x1

Плюсы:

отличается низким энергопотреблением,

подходит для офисной работы, веб-серфинга, воспроизведения видео в 4K и базового редактирования.

Минусы:

не предназначена для современных игр. Даже в старых проектах ее возможности ограниченны, требует низких настроек графики и разрешения,

видеокарта использует системную оперативную память, что может снижать общую производительность, особенно при многозадачности.

5. AMD Radeon RX Vega 11

Radeon RX Vega 11 — встроенная видеокарта, ориентированная на пользователей, которые выбирают нетребовательные игры и мультимедийные задачи. Использующая архитектуру GCN 5.0 и 14-нм техпроцесс, она демонстрирует хорошую производительность для своей категории, с интеграцией в процессоры Raven Ridge. Модель работает без дополнительных разъемов питания. Основным преимуществом Radeon RX Vega 11 является ее доступность системам с низким энергопотреблением, так как TDP этой видеокарты составляет всего 35 W. Это делает видеокарту идеальным выбором для офисных компьютеров и домашних устройств, где не требуется дискретная графика. Она оснащена 704 потоковыми процессорами и поддерживает тактовую частоту до 1251 MHz в режиме Boost.

Характеристики:

Количество потоковых процессоров: 704;

Частота ядра: 300 MHz;

Частота в режиме Boost: 1251 MHz;

Технологический процесс: 14 нм;

Энергопотребление: 35 W.

Плюсы:

TDP составляет всего 35 W, что делает видеокарту отличным выбором для систем с низким энергопотреблением,

видеокарта поддерживает DirectX 12, Vulkan и OpenGL 4.6.

Минусы:

несмотря на достойную тактовую частоту и количество потоковых процессоров, Radeon RX Vega 11 не справляется с высоконагруженными графическими задачами и современными играми на высоких настройках,

отсутствие собственной видеопамяти ограничивает возможности работы с графикой в реальном времени и сложными визуальными эффектами.

Основные производители видеокарт

На рынке видеокарт сегодня представлено несколько ключевых игроков, предлагающих как отдельные графические процессоры, так и готовые решения для ноутбуков. Ниже представлено описание основных производителей, включая их актуальные и значимые продукты.

NVIDIA. Лидер рынка с линейкой GeForce RTX (4060, 4070, 4080, 4090), пока им на смену не пришла линейка GeForce RTX 5000. В комплекте всегда идут технологии трассировки лучей, DLSS и оптимизация графики для игр и профессиональной работы.

Лидер рынка с линейкой GeForce RTX (4060, 4070, 4080, 4090), пока им на смену не пришла линейка GeForce RTX 5000. В комплекте всегда идут технологии трассировки лучей, DLSS и оптимизация графики для игр и профессиональной работы. AMD. Стоит обратить внимание на линейку Radeon RX (RX 7600M, RX 7800M) с эффективной архитектурой RDNA 3.

Стоит обратить внимание на линейку Radeon RX (RX 7600M, RX 7800M) с эффективной архитектурой RDNA 3. Intel. Линейка Intel Arc (A370M, A770M) — новаторские графические процессоры с акцентом на энергоэффективность и современное программное обеспечение.

Линейка Intel Arc (A370M, A770M) — новаторские графические процессоры с акцентом на энергоэффективность и современное программное обеспечение. ASUS. Компания известна качественными продуктами на основе AMD, включая линейки TUF Gaming и ROG Strix. Отличается эффективной системой охлаждения и долговечностью.

Компания известна качественными продуктами на основе AMD, включая линейки TUF Gaming и ROG Strix. Отличается эффективной системой охлаждения и долговечностью. MSI. Предлагает мощные решения на основе NVIDIA и AMD. Серии Gaming X и Ventus известны стабильной производительностью и стильным дизайном.

Предлагает мощные решения на основе NVIDIA и AMD. Серии Gaming X и Ventus известны стабильной производительностью и стильным дизайном. Gigabyte. Производитель моделей AORUS и Eagle. Отличается качественными компонентами, уникальными охлаждающими технологиями и продвинутым программным обеспечением.

Производитель моделей AORUS и Eagle. Отличается качественными компонентами, уникальными охлаждающими технологиями и продвинутым программным обеспечением. Sapphire. Специализируется на видеокартах AMD, включая Nitro+ и Pulse. Отличается доступной ценой, улучшенной производительностью и надежностью.

Специализируется на видеокартах AMD, включая Nitro+ и Pulse. Отличается доступной ценой, улучшенной производительностью и надежностью. ASRock. Сравнительно новый игрок на рынке. Рекомендуем обратить внимание на модели Phantom Gaming и Taichi.

Сравнительно новый игрок на рынке. Рекомендуем обратить внимание на модели Phantom Gaming и Taichi. Palit. Один из крупнейших производителей видеокарт на основе NVIDIA. Модели GamingPro и JetStream предлагают высокую производительность при разумной цене.

Как выбрать лучшую видеокарту для игр и работы на ноутбуке

Выбор видеокарты — задача, требующая учета множества факторов. Давайте рассмотрим ключевые аспекты для принятия оптимального решения:

Определите цель использования. Видеокарты для игр и видеокарты для офисной работы будут сильно отличаться по характеристикам и цене. Прежде чем переходить к выбору, определитесь, в каких сценариях будет использоваться GPU.

Объем видеопамяти. Для современных игр и работы минимально рекомендуемый — 6 Gb. Если вы работаете с 3D-графикой или создаете контент в 4K, лучше выбрать вариант с 8 Gb и более.

Совместимость с процессором и системой охлаждения. Даже самая мощная карта не вытянет нагрузку, если процессор слабый. Убедитесь, что конфигурация ноутбука сбалансирована. Также проверьте, способно ли охлаждение справляться с высокой производительностью вашего GPU.

Учтите возможность апгрейда. На многих ноутбуках видеокарта встроена и заменить ее невозможно. Обращайте внимание на те модели устройств, в которых вы в будущем сможете менять отдельные элементы.

Сравните производительность. Для оценки реальной производительности используйте тесты вроде 3DMark или Geekbench. Они помогут понять, как модель справляется с разными задачами, и подобрать видеокарту, соответствующую вашим ожиданиям.