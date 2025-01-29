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30 января, 2025
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Alibaba выпустила ИИ-модель Qwen2.5-VL, обладающую функциями OpenAI Operator

Alibaba Qwen2.5-VL

Кроме ИИ-модели Qwen2.5-Max компания Alibaba выпустила Qwen2.5-VL, которая получила значительные улучшения по сравнению с предыдущей версией Qwen2-VL.

Мультимодальная модель Qwen2.5-VL умеет анализировать диаграммы и графики, извлекать данные из бухгалтерских документов, изучать видео длительностью более часа, а также распознавать фрагменты фильмов и сериалов. Кроме того, модель обладает функциями ИИ-агента, подобно OpenAI Operator, например, Qwen2.5-VL запустила приложение на Android и забронировала авиабилеты.

По словам разработчиков, Qwen2.5-VL превзошла OpenAI GPT-4o, Anthropic Claude 3.5 Sonnet и Google Gemini 2.0 Flash в ряде испытаний, включая «понимание» видео, решение математических задач, анализ документов и ответы на вопросы.

ИИ-модель Alibaba Qwen2.5-VL доступна через репозиторий Qwen Chat на платформе HuggingFace.

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