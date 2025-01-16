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16 января, 2025
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Запущен бесплатный онлайн-архив, посвященный культовому бренду Nokia

Nokia Design Archive

Финский университет Аалто запустил бесплатный онлайн-архив, посвященный оригинальным продуктам некогда культового бренда Nokia. В Nokia Design Archive доступны фотографии, видео, эскизы, макеты устройств и многое другое из того, что было создано Nokia в период с середины 90-х до 2017 года.

Nokia Design Archive

По словам авторов проекта, идея заключается не только в том, чтобы увидеть необычные наработки Nokia, но и в возможности понять, как эти идеи и решения влияли на готовые продукты и развитие бренда.

«Благодаря никогда ранее не публиковавшимся эскизам, фотографиям, видео и интервью, охватывающим период с середины 90-х по 2017 год, онлайн-посетители могут получить доступ к внутреннему устройству мобильных телефонов Nokia и узнать, как дизайнерские идеи сформировали наш мир», — отмечает профессор университета Анна Валтонен.

Ознакомиться с Nokia Design Archive можно на официальном сайте проекта.

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