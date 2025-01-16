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16 января, 2025
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Blue Origin Джеффа Безоса впервые запустила New Glenn – аналог ракеты Falcon Heavy от SpaceX

Blue Origin New Glenn

Blue Origin, частная аэрокосмическая компания Джеффа Безоса, основателя Amazon, совершила успешный запуск тяжелой ракеты-носителя New Glenn. Ее разработка велась в течение почти 10 лет. New Glenn должна стать прямым конкурентом Falcon Heavy от SpaceX Илона Маска.

Blue Origin New Glenn

Запуск состоялся 16 января с мыса Канаверал во Флориде в 02:03 по восточному времени (11:03 по бакинскому). Семь многоразовых двигателей BE-4 ракеты-носителя New Glen успешно вывели ракету NG-1 с полезной нагрузкой на земную орбиту. Это была основная задача запуска. В качестве нагрузки выступил неотделяемый от второй ступени стенд из управляющих модулей будущего корабля Blue Ring Pathfinder.

Второй задачей было вернуть первую ступень, посадив ее на плавучую платформу Jacklyn в Атлантическом океане. Но при приближении к платформе ракета-носитель потеряла связь с управлением. Blue Origin официально подтвердила, что первая ступень была потеряна во время посадки.

При высоте примерно 97,5 метра грузоподъемность New Glenn составляет 45 тонн. Для сравнения — грузоподъемность Falcon Heavy от SpaceX составляет 64 тонн. Обе ракеты будут делить между собой заказы на отправку тяжелых грузов в космос.

Blue Origin собирается использовать ракету New Glenn для доставки различных грузов на орбиту, а также для развития собственного спутникового интернета Project Kuiper, аналогичного Starlink.

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