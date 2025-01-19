Вместе с TikTok Apple удалила из App Store и другие приложения ByteDance

С 19 января 2025 года в США перестал работать сервис коротких видео TikTok. Это произошло в соответствии с решением Верховного суда США. Компания Apple опубликовала заявление, содержащее список приложений китайской компании ByteDance, которые вместе с TikTok попали под запрет и были удалены из магазина App Store.

Полный список удаленных из App Store приложений выглядит следующим образом: TikTok, TikTok Studio, TikTok Shop Seller Center, CapCut, Lemon8, Hypic, Lark — Team Collaboration, Lark — Rooms Display, Lark Rooms Controller, Gauth: AI Study Companion и Marvel Snap.

«Apple обязана соблюдать законы юрисдикций, в которых она осуществляет свою деятельность. В соответствии с Законом о защите американцев от приложений, контролируемых иностранными оппонентами, приложения, разработанные ByteDance Ltd. и ее дочерними компаниями, включая TikTok, CapCut, Lemon 8 и другие, больше не будут доступны для загрузки или обновления в App Store для пользователей из США, начиная с 19 января 2025 года», — говорится в сообщении Apple.

Кроме того, приезжающие из других стран в США люди, у которых в App Store указан другой регион, не смогут обновлять приложения ByteDance или осуществлять в них покупки, пока не покинут страну.