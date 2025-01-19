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20 января, 2025
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TikTok возобновляет свою работу в США

TikTok

Социальная сеть TikTok находится в процессе восстановления работы в Соединенных Штатах Америки после кратковременного отключения из-за вступления в силу закона о запрете ее деятельности в стране. «Добро пожаловать назад. Спасибо за ваше терпение и поддержку. Благодаря усилиям избранного президента Дональда Трампа TikTok вернулся в США», — говорится в сообщении при входе в приложение.

«По соглашению с нашими поставщиками услуг TikTok находится в процессе восстановления обслуживания. Мы благодарим президента Дональда Трампа за предоставление необходимой ясности и заверений нашим поставщикам услуг в том, что они не столкнутся с какими-либо штрафными санкциями, предоставляя TikTok более чем 170 миллионам американцев и позволяя процветать более чем 7 миллионам малых предприятий», — говорится в официальном сообщении TikTok, опубликованном в соцсети X 19 января.

Решение принято на фоне заявления Дональда Трампа, что он издаст указ об отсрочке блокировки на 90 дней после своей инаугурации, назначенной на 20 января. «Мы будем работать с президентом Трампом над долгосрочным решением, которое сохранит TikTok в Соединенных Штатах», — отмечает компания.

Напомним, запрет TikTok в США вступил в силу 19 января. За несколько часов до этого приложение стало недоступно для американских пользователей, а также исчезло из магазинов приложений в США.

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