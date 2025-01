TikTok возобновляет свою работу в США

Социальная сеть TikTok находится в процессе восстановления работы в Соединенных Штатах Америки после кратковременного отключения из-за вступления в силу закона о запрете ее деятельности в стране. «Добро пожаловать назад. Спасибо за ваше терпение и поддержку. Благодаря усилиям избранного президента Дональда Трампа TikTok вернулся в США», — говорится в сообщении при входе в приложение.

STATEMENT FROM TIKTOK:

In agreement with our service providers, TikTok is in the process of restoring service. We thank President Trump for providing the necessary clarity and assurance to our service providers that they will face no penalties providing TikTok to over 170…

— TikTok Policy (@TikTokPolicy) January 19, 2025