TikTok возобновляет свою работу в США

Социальная сеть TikTok находится в процессе восстановления работы в Соединенных Штатах Америки после кратковременного отключения из-за вступления в силу закона о запрете ее деятельности в стране. «Добро пожаловать назад. Спасибо за ваше терпение и поддержку. Благодаря усилиям избранного президента Дональда Трампа TikTok вернулся в США», — говорится в сообщении при входе в приложение.

«По соглашению с нашими поставщиками услуг TikTok находится в процессе восстановления обслуживания. Мы благодарим президента Дональда Трампа за предоставление необходимой ясности и заверений нашим поставщикам услуг в том, что они не столкнутся с какими-либо штрафными санкциями, предоставляя TikTok более чем 170 миллионам американцев и позволяя процветать более чем 7 миллионам малых предприятий», — говорится в официальном сообщении TikTok, опубликованном в соцсети X 19 января.

STATEMENT FROM TIKTOK: In agreement with our service providers, TikTok is in the process of restoring service. We thank President Trump for providing the necessary clarity and assurance to our service providers that they will face no penalties providing TikTok to over 170… — TikTok Policy (@TikTokPolicy) January 19, 2025

Решение принято на фоне заявления Дональда Трампа, что он издаст указ об отсрочке блокировки на 90 дней после своей инаугурации, назначенной на 20 января. «Мы будем работать с президентом Трампом над долгосрочным решением, которое сохранит TikTok в Соединенных Штатах», — отмечает компания.

Напомним, запрет TikTok в США вступил в силу 19 января. За несколько часов до этого приложение стало недоступно для американских пользователей, а также исчезло из магазинов приложений в США.